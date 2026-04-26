Tabla de goleo de la Liga MX: quién fue el campeón del torneo Clausura 2026

(Infobae México: Jovani Pérez)

El campeonato de goleo del Clausura 2026 en la Liga MX quedó definido en la última jornada, cuando João Pedro alcanzó los catorce goles y se mantuvo como el máximo anotador del torneo.

Aunque aún faltan dos partidos por disputarse este domingo, ya no existe posibilidad de que algún otro jugador alcance o supere su marca.

El delantero brasileño del Atlético San Luis anotó desde el punto penal en tiempo de compensación durante la derrota ante Juárez, resultado que le permitió asegurar el liderato en la tabla de goleadores.

El encuentro entre Atlético San Luis y Juárez carecía de implicaciones para la liguilla, pero tenía repercusión directa en el campeonato individual.

João Pedro fue campeón de goleo en el Apertura 2025, por lo que con el título del Clausura 2026 se convirtió en bicampeón. (X/ @AtletideSanLuis)

El desenlace fue favorecido por el hecho de que Armando González de las Chivas del Guadalajara terminó en blanco su último partido ante Tijuana, quedando en el segundo puesto con doce tantos.

Al cierre del torneo, João Pedro se convirtió en bicampeón de goleo, luego de haber compartido ese reconocimiento en el certamen anterior con Paulinho y la propia Hormiga.

Su registro de catorce goles en el Clausura 2026 lo coloca como el primer jugador brasileño en obtener el título de goleo en solitario en los torneos cortos, y el primero desde Cabinho en la temporada 1984-85 en consagrarse como campeón de goleo sin compartir el honor.

Antes de Pedro, otros atacantes amazónicos, como Camilo Sanvezzo en el Apertura 2014 y Kléber Boas en el Apertura 2005, solo habían conseguido el campeonato de goleo de manera compartida.

Cómo quedó la tabla de goleadores

La "Hormiga" dejó ir el título al no poder anotar en sus últimos encuentros. X @Chivas.

El rendimiento de João Pedro durante el Clausura 2026 lo ubicó por encima de otros atacantes destacados del torneo. Robert Morales de Pumas y Diber Cambindo de León finalizaron empatados en tercer puesto con ocho goles cada uno.

Más atrás, Juninho Vieira de Pumas, Juan Brunetta de Tigres y Kevin Castañeda de Tijuana cerraron el certamen con siete anotaciones.

La campaña de João Pedro también se distinguió por su consistencia, al marcar en diferentes fases del torneo y aprovechar las oportunidades desde el punto penal. El atacante de San Luis se consolidó como una referencia ofensiva, superando la barrera de los diez goles por segundo torneo consecutivo y manteniéndose como uno de los delanteros extranjeros más productivos en la historia reciente de la Liga MX.

João Pedro (Atlético San Luis) – 14 goles

Armando González (Guadalajara) – 12 goles

Robert Morales (Pumas) – 8 goles

Diber Cambindo (León) – 8 goles

Juninho Vieira (Pumas) – 7 goles

Juan Brunetta (Tigres) – 7 goles

Kevin Castañeda (Tijuana) – 7 goles