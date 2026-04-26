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Liguilla del Clausura 2026: cuáles son los equipos clasificados y los partidos ya confirmados

El Clausura 2026 cierra su fase regular con la clasificación directa de ocho equipos en la Liga MX ante la proximidad del Mundial

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Ocho equipos ya se encuentran en la Liguilla del tornero Clausura 2026. (Infobae)
Ocho equipos ya se encuentran en la Liguilla del tornero Clausura 2026. (Infobae)

El Clausura 2026 de la Liga MX definió ya a sus ocho invitados a la liguilla tras una jornada 17 cargada de goles, homenajes y despedidas. Con partidos pendientes que aún pueden modificar la zona media y baja de la tabla general.

Equipos clasificados a la Liguilla

Al concluir la última jornada para la mayoría de los clubes, ocho equipos ya tienen asegurados su lugar directo en los cuartos de final, sin depender de resultados ajenos ni de los partidos pendientes:

  1. Pumas
  2. Guadalajara
  3. Pachuca
  4. Toluca
  5. Atlas
  6. Tigres
  7. Cruz Azul
  8. América
Pumas cierra el tornero como líder general. (Pumas)
Pumas cierra el tornero como líder general. (Pumas)

Por la proximidad de la fecha del Mundial 2026, en esta ocasión la Liga MX eliminó el formato de play-in. Así, únicamente los primeros ocho equipos de la tabla general avanzarán de manera directa a los cuartos de final, acelerando la definición del título en el calendario previo a la justa internacional.

Partidos confirmados

La combinación de resultados dejó dos partidos de cuartos de final matemáticamente asegurados, sin importar lo que suceda en los duelos restantes:

  • Pumas vs América
  • Guadalajara vs Tigres
Foto de archivo de jugadores de Tigres festejando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Universitario, Monterrey, México. 11 de abril de 2026. REUTERS/Cristian De Marchena
Foto de archivo de jugadores de Tigres festejando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Universitario, Monterrey, México. 11 de abril de 2026. REUTERS/Cristian De Marchena

Hasta el momento, la Liga MX no ha confirmado el horario exacto, pero la serie de cuartos de final del clásico capitalino se jugará bajo el siguiente calendario:

  • Partido de ida (América vs Pumas): 2 o 3 de mayo, en el Estadio Azteca.
  • Partido de vuelta (Pumas vs América): 9 o 10 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario.

Partidos de la jornada 17 pendientes y escenarios

Cruz Azul, Monterrey, Necaxa y Santos todavía tienen partidos por disputar este domingo 26 de abril.

El resultado de la Máquina puede impactar el acomodo final de los puestos 3 al 5 de los clasificados a la Liguilla (Atlas ya inamovible de la posición 6), alterando los cruces entre Pachuca, Toluca, Atlas y Cruz Azul.

Cómo quedó la tabla general de la Liga MX al domingo 26 de abril

(X / @MazatlanFC)
(X / @MazatlanFC)
  1. Pumas - 36 puntos
  2. Guadalajara - 36 puntos
  3. Pachuca - 31 puntos
  4. Toluca - 30 puntos
  5. Cruz Azul - 30 puntos (falta un partido)
  6. Atlas - 26 puntos
  7. Tigres - 25 puntos
  8. América - 25 puntos
  9. Tijuana - 23 puntos
  10. León - 22 puntos
  11. Querétaro - 20 puntos
  12. Juárez - 19 puntos
  13. Monterrey - 18 puntos (falta un partido)
  14. Atlético San Luis - 18 puntos
  15. Necaxa - 18 puntos (falta un partido)
  16. Mazatlán - 15 puntos
  17. Puebla - 13 puntos
  18. Santos - 9 puntos (falta un partido)

El cierre del torneo sentenció a Santos en el último lugar mientras que Mazatlán tuvo su última actuación en la primera división. Se espera que en el Apertura 2026 el Atlante ocupe su lugar.

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