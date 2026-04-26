Feminicidio en México: 148 mujeres fueron asesinadas en primer trimestre del 2026, seis estados concentran casos

Feminicidio Edomex Políticas públicas OCNFeminicidio México dos alertas de género (OCNFeminicidio México/Facebook)

En México se continúan registrando altas cifras de feminicidios, en medio de un contexto que ya no solo implica una mejora en las políticas para prevenir los casos, investigarlos y sancionarlos, sino también la atención al aumento de la difusión de mensajes en contra de las mujeres a través de redes sociales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre del 2026.

De acuerdo con su reporte con corte al 31 de marzo, el 46.6% de los casos se concentran en seis estados:

Sinaloa continúa como el estado con más feminicidios, al reportar 15 casos, seguido de Chiapas, con 13.

En tercer lugar está la Ciudad de México y el Estado de México, con 11 casos cada uno. Sonora se encuentra en quinto lugar con 10 feminicidios, y Veracruz en sexto, con nueve.

Les siguen Chihuahua y Morelos, con ocho femincidios, así como Jalisco y Tamaulipas, con seis casos. Mientras que Baja California, Guanajuato y Oaxaca, tienen cinco cada uno.

En Guerrero y Nuevo León se han reportado cuatro casos, respectivamente, seguidos de Durango, Puebla y San Luis Potosí, con tres en cada entidad.

Municipios con más delitos de feminicidio

Culicán, Sinaloa: 12

Reynosa, Tamaulipas: 4

Venuastiano Carranza, Ciudad de México: 4

Hermosillo, Sonora: 3

Juárez, Chihuahua: 3

Tapachula, Chiapas: 3

Anáhuac, Nuevo León: 2

Cajeme, Sonora: 2

Centro, Tabasco: 2

Cuauhtémoc, Chiahuahua: 2

Cuautla, Morelos: 2

Cuernavaca, Morelos: 2

Iztacalco, Ciudad de México: 2

La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 2

Mexicali, Baja California: 2

Tecpan de Galeana, Guerrero: 2

Tijuana, Baja California: 2

Toluca, Estado de México: 2

Tuxtla Chico, Chiapas: 2

Victoria, Tamaulipas: 2

Edades de las víctimas

Según la misma información, 118 de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años, sin especificar cuántas eran menores de edad.

En el desglose por estado se señalan nueve casos de menores de 12 años de edad y cinco más de entre 13 y 17 años.

Asimismo, se detectaron nueve de adultas mayores y de 16 casos no se tiene dicha información.

Víctimas de homicidio doloso

En este delito, Guanajuato lidera la cifra de casos, con 46 casos, seguido de Michoacán, con 38 y Guerrero, con 30, así como Morelos, con 26.

Sheinbaum propone Ley contra el Feminicidio: en esto consiste

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de unificar la definición y sanción de este delito en todo México.

Y esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa y está siendo sicutida en los congresos estatales.

La propuesta contempla penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan feminicidio, además de establecer que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio desde la apertura de la carpeta, con perspectiva de género.

La iniciativa incluye 52 artículos distribuidos en ocho títulos y entre los elementos clave para tipificar el feminicidio se consideran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima, como ser niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con alguna discapacidad.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para robustecer las investigaciones, y se exige la existencia de unidades especializadas en fiscalías estatales y la federal, con atención continua y protocolos específicos con perspectiva de género.

Se garantiza la revisión de antecedentes de violencia, incluso sin denuncias previas, y la protección de menores en orfandad, así como la dignidad de las víctimas.

Las penas aumentan hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, sea periodista, defensora de derechos o migrante, o si se emplearon sustancias como ácido.

El responsable perderá derechos de patria potestad, herencia e inhabilitación para cargos públicos, sin acceso a libertad anticipada ni amnistía. La aprobación de esta ley representa un avance relevante para combatir la violencia feminicida en México.