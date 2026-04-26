Video: así festejó Pumas tras quedar en la cima de la tabla general de la Liga MX 2026

Pumas quedó como líder de la Tabla General de la Liga MX tras el resultado de Chivas vs Xolos. (Capturas de pantalla)

El plantel de Pumas vivió una noche de celebración tras asegurar el primer lugar en la tabla general de la Liga MX 2026, justo al término de las 17 jornadas del torneo regular, rompiendo además el récord de puntos de la institución en torneos cortos.

El equipo dirigido por Efraín Juárez festejó dentro del camión, donde jugadores y cuerpo técnico siguieron el desenlace de la jornada desde sus celulares, a la espera del resultado de las Chivas del Guadalajara vs Xolos de Tijuana.

El empate sin goles en el Estadio Akron permitió que Pumas se quedara con el liderato al sumar 36 puntos, igualando a Chivas pero superándolo por diferencia de goles (+17 contra +16), y superando además su mejor marca histórica registrada en el Apertura 2015.

Victoria ante el Pachuca

Pumas ganó 2-0 ante Pachuca en la jornada 17. (Pumas)

El partido entre Pachuca vs Pumas, disputado en el Estadio Hidalgo en la última jornada del torneo regular, tuvo momentos de tensión y emociones desde el inicio.

Pumas se fue al frente temprano con un gol de Uriel Antuna al minuto 5 y amplió la ventaja antes del descanso con un penal cobrado por Robert Morales en tiempo de compensación.

El encuentro se tornó ríspido en la segunda mitad, con un conato de bronca entre Salomón Rondón y Keylor Navas que generó molestias y retrasos. Al final, Pumas se llevó la victoria 2-0.

Luego de vencer a Pachuca en la Jornada 17, los auriazules alcanzaron su décima victoria y cerraron la fase regular con seis empates y una sola derrota frente a Toluca.

“Las estadísticas están para romperse y se rompieron. Con este récord de puntos, los que pasarán a la historia serán los jugadores”, dijo Juárez ante los medios.

Así celebró Pumas

El plantel de Pumas estalló en júbilo dentro del autobús tras confirmarse su liderato en la tabla general. Entre gritos, abrazos y el Goya, los jugadores festejaron el cierre histórico del torneo regular, un momento que compartieron en sus redes sociales. (IG/Pumas)

Tras el partido, el plantel subió al autobús y, ya en carretera, todos los jugadores y cuerpo técnico siguieron en sus celulares el desenlace del partido entre Chivas vs Xolos.

Un video compartido en redes sociales de los universitarios dejó ver que, cuando el silbatazo final en el Estadio Akron confirmó el empate, el ambiente dentro del camión cambió de inmediato: comenzaron los gritos, los silbidos y las palmadas entre compañeros.

En el video también se observa a Efraín Juárez abrazando con fuerza a un integrante de su cuerpo técnico. Instantes después, todo el grupo entona el Goya, el tradicional cántico universitario.

El momento se viralizó de inmediato, dejando ver la escena de unión entre los jugadores, que pasan por uno de los mejores momentos en su historia.

Así fue la última vez que Pumas fue líder general con récord de puntos

final Tigres vs Pumas 2015 (Foto: Cuartoscuro)

La última ocasión en la que Pumas terminó como líder general y con récord de puntos fue en el Apertura 2015, cuando sumó 35 unidades bajo la dirección de Guillermo Vázquez.

Ese torneo marcó otra campaña sobresaliente, con once victorias, dos empates y cuatro derrotas. El equipo llegó a la final tras liderar la tabla sobre Toluca, León y Chiapas, pero perdió el título en penaltis ante Tigres.

El registro de 36 puntos conseguido en el Clausura 2026 coloca a Pumas como favorito rumbo a la liguilla.

El equipo tendrá la ventaja ante las Águilas del América de cerrar sus series como local en el Estadio Olímpico Universitario, comenzando los cuartos de final el próximo 2 de mayo y con los partidos de vuelta programados para el 9 y 10 de mayo.