Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco halló una fosa clandestina con al menos cinco cuerpos en El Salto. (X/@CeciPatriciaF)

El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco localizó una fosa clandestina en la colonia La Piedrera, en el municipio de El Salto, donde encontraron al menos cinco cuerpos embolsados.

Integrantes del colectivo relataron a medios que recibieron la denuncia a través de una llamada anónima, además, el acceso al sitio fue complicado y que tuvieron que avanzar arrastrándose por un espacio angosto, detrás de una finca.

“Seguimos el cráneo, al momento de ver el cráneo salieron muchos olores, dijimos: pues no nomás es el cráneo. Había una colchoneta abajo, sacamos la colchoneta, en cuanto la retiramos empezamos a sacar bolsas de cuerpos humanos. Ya empezamos a sacar una bolsa con torso, una cabeza, piernas. En totalidad contamos cinco”, refirió una integrante del grupo.

Parte de lo encontrado en fosa clandestina en El Salto, Jalisco. (X/@CeciPatriciaF)

Durante la inspección, detectaron la posible presencia de más restos humanos enterrados. Decidieron suspender la manipulación para evitar dañar la evidencia y notificaron a las autoridades que, según el testimonio del colectivo y un post de Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, no acudieron de inmediato al punto.

Ceci Flores denunció en sus redes sociales: “Las madres buscadoras de Jalisco localizan un panteón clandestino en El Salto solas sin el apoyo de ninguna autoridad arriesgando su vida su integridad”.

En las imágenes compartidas por la líder del colectivo se ve a las buscadoras sentadas junto a una barda durante la noche, un cráneo parcialmente envuelto en plástico y tierra, bolsas plásticas con restos humanos y huesos visibles, así como una credencial.

Las madres buscadoras de Jalisco localizan fosa clandestina. (Captura de pantalla)

Las buscadoras estimaron que los restos tenían entre seis y ocho meses de evolución, por las condiciones de los cuerpos embolsados.

Credencial encontrada podría corresponder a mujer desaparecida en 2023

Entre los objetos hallados destacó una credencial del Tecnológico Nacional de México a nombre de Karla Janet González Martínez, reportada como desaparecida desde noviembre de 2023 según una ficha compartida en redes sociales.

Según el reporte difundido, Karla Janet González Martínez fue vista por última vez el 27 de noviembre de 2023 en San Agustín, Tlajomulco.

Parte de lo encontrado en fosa clandestina en El Salto, Jalisco. (X/@CeciPatriciaF)

La credencial corresponde al Tecnológico Nacional de México, campus Sayula, tiene la matrícula 22940283, fotografía y nombre completo, coincidentes con la mujer no localizada hace tres años.

La ficha de búsqueda de Karla Janet González Martínez fue publicada en un grupo de madres buscadoras en 2025, pero no existen más registros públicos sobre su caso. El documento señaló como señas particulares: tez clara, estatura de 1.70 metros y una cicatriz en la clavícula derecha.

Ficha compartida de Karla Janet González Martínez. (Facebook: Madres Buscadoras de Jalisco)

El colectivo insistió en que la falta de presencia oficial comprometió la preservación de la evidencia y la dignidad de las víctimas.

“No podían dejar los restos expuestos a que se los llevaran los animales. Hacemos el llamado a las autoridades que no están cumpliendo con los protocolos de la búsqueda inmediata”, señaló Ceci Flores en su denuncia pública.

La intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses será clave para el procesamiento del sitio, la confirmación del número total de víctimas y la posible identificación de las personas localizadas en la fosa clandestina de El Salto.