América se enfrentará a Pumas en Liguilla: Jardine calienta el Clásico y descarta favoritos en los Cuartos de Final

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

América y Pumas se medirán en los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, en un duelo marcado por contrastes, ya que los universitarios llegan como líderes generales, mientras que las Águilas buscarán reivindicarse en el momento decisivo.

Luego de la caída del conjunto azulcrema ante Atlas, el técnico americanista, André Jardine, señaló en conferencia de prensa que este tipo de enfrentamientos se disputan bajo condiciones distintas y que cualquier pronóstico pierde peso al iniciar la eliminatoria.

“En los Clásicos no hay favoritos”: Jardine

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De cara a la serie, el estratega brasileño evitó engancharse en la narrativa sobre un posible favorito, pese al liderato de Pumas en la fase regular.

“Los profesionales no entramos en discusiones de favorito, es un tema importante para los periodistas, es su trabajo”, afirmó. “Es un Pumas con buen trabajo, no es fácil ser líder del torneo”.

Jardine enfatizó que el rendimiento en la fase regular no define el desenlace en Liguilla, donde el margen de error se reduce y la exigencia aumenta.

“El campeón es el de final de la Liguilla… no existe el campeón de la jornada 17 o 10 o 15”, explicó. “El partido con Pumas es un Clásico, en Clásicos no hay favoritos… tiene todo para ser bastante parejo”.

América, ante la oportunidad de responder en el momento clave

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El técnico azulcrema también reconoció una deuda pendiente: América no logró ganar ninguno de sus Clásicos en el torneo regular, una situación que no pasó desapercibida dentro del equipo.

“Es una estadística que nos molesta”, admitió Jardine. “Intento siempre tratar los Clásicos como partidos distintos… en este no nos salió ningún Clásico”.

Aun así, defendió el desempeño en algunos encuentros y señaló áreas claras de mejora, especialmente tras la derrota ante Chivas.

“El partido de liga con Pumas creo que no hicimos un mal partido… el que jugamos mal fue contra Chivas, Chivas fue un justo vencedor”, apuntó.

Con la serie ante Pumas en puerta, el técnico considera que la Liguilla representa el escenario ideal para cambiar la narrativa.

“El futbol te da segundas y terceras chances… hay que demostrar cómo encara el América los Clásicos”, concluyó.