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Alex Fernández envía mensaje ante rumores de distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández

Tras especulación en redes por la falta de su papá en la reciente emisión de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, Alex Fernández responde en público

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La ausencia de Alejandro Fernández en 'Juego de Voces' alimenta especulaciones sobre su relación familiar con Alex (Europa Press)
La ausencia de Alejandro Fernández en 'Juego de Voces' alimenta especulaciones sobre su relación familiar con Alex (Europa Press)

Alex Fernández, participante del programa “Juego de voces: Hermanos y rivales” junto a su hermana Camila Fernández, descarta versiones sobre un distanciamiento con su padre, el cantante Alejandro Fernández, mediante un mensaje público emitido el viernes 24 de abril.

La postura de Fernández hijo surge tras especulaciones generadas porque su padre no asistió a una reciente emisión del show de Televisa, donde sí estuvieron América Guinart, madre de los intérpretes, y los abuelos maternos.

Al cierre de la transmisión del domingo, Alex expresó desconocer el paradero de su papá: “Me parece que está de gira”, señaló, lo que alimentó rumores sobre la relación familiar.

El mensaje que descarta un distanciamiento entre ‘El Potrillo’ y Alex Fernández

En ocasión del cumpleaños de Alejandro Fernández, Alex publicó: “Gracias por ser mi ejemplo, mi guía y una de las personas más importantes de mi vida. Te admiro muchísimo y me siento muy afortunado de tenerte como papá”.

La familia Fernández mantiene una tradición pública en la música, con referencias constantes a la figura de Vicente Fernández (Reuters)
La familia Fernández mantiene una tradición pública en la música, con referencias constantes a la figura de Vicente Fernández (Reuters)

La familia Fernández mantiene vínculos públicos con la música. Alejandro Fernández ha sostenido tres relaciones formales: primero con América Guinart, después con Ximena Díaz y, desde hace más de 15 años, con su pareja actual.

Tanto Camila Fernández como Alex destacan la influencia de su abuelo, Vicente Fernández, aunque también reconocen el apoyo de su papá.

El reciente mensaje de Alex concluyó: “Que Dios te bendiga siempre con salud, felicidad y muchos años más para seguir disfrutándote. Te amo”, descartando con ella el supuesto distanciamiento que se rumoró en redes sociales.

Alex Fernández destaca en redes sociales el ejemplo y la admiración que siente por su padre Alejandro Fernández (IG)
Alex Fernández destaca en redes sociales el ejemplo y la admiración que siente por su padre Alejandro Fernández (IG)

Alex Fernández, continuando el legado de Alejandro y Vicente en la música regional

“El Potrillo”, es parte de una de las familias más emblemáticas de la música mexicana. Su hijo mayor, Álex Fernández, nace en 1993 fruto de su matrimonio con América Guinart. Álex continúa el legado familiar al incursionar en la música regional mexicana, con el apoyo y guía tanto de su padre como de su abuelo, Vicente Fernández.

La relación entre Alejandro y Álex Fernández destaca por la cercanía y el apoyo mutuo. Álex reconoce la influencia artística de su padre y señala que, aunque físicamente comparten ciertos rasgos, son muy diferentes en personalidad.

Álex describe a Alejandro como un papá presente y comprometido, incluso después del divorcio de sus padres. Alejandro ha sabido equilibrar su carrera artística con la paternidad, algo que su hijo valora y busca replicar en su propia familia.

Alex y Camila Fernández participan en 'Juego de Voces' (Instagram: Juego de Voces)
Alex y Camila Fernández participan en 'Juego de Voces' (Instagram: Juego de Voces)

En lo profesional, padre e hijo han compartido escenarios y colaboraciones. Álex debuta en la música en 2018 y ha participado en conciertos y giras junto a Alejandro, como la gira “Hecho en México” en 2021. Ambos han expresado públicamente el orgullo que sienten por pertenecer a la “dinastía Fernández” y la importancia del legado musical familiar.

Álex Fernández también comparte que la mejor enseñanza de su padre ha sido no engancharse con los comentarios negativos y saber enfocar la energía en lo positivo de la carrera artística. Además, habla de la necesidad de encontrar una identidad propia dentro del género, sin alejarse del legado familiar, pero buscando un sonido y propuesta personal.

En el ámbito personal, Álex está casado con Alexia Hernández y es padre de dos hijas, Mía y Nirvana. Para él, la familia es un pilar fundamental y su principal inspiración, siguiendo la enseñanza de sus padres sobre la importancia de los lazos familiares.

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