Marina repele ataque en El Rosario, Sinaloa, tres agresores fueron neutralizados en poblado de Matatán

En el lugar del enfrentamiento se decomisaron cuatro armas largas calibre 7.62 milímetros, además de 29 cargadores del mismo calibre, así como mil 510 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros y 20 cartuchos calibre .50.(Crédito: Especial)

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) repelió una agresión armada durante un patrullaje de disuasión en las inmediaciones del poblado de Matatán, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, hecho que dejó como saldo tres civiles armados neutralizados y el aseguramiento de armamento y equipo táctico.

De acuerdo con el reporte de autoridades de seguridad, los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2026, cuando elementos navales realizaban recorridos terrestres en la zona y fueron atacados por un grupo de civiles armados. Ante la agresión, el personal respondió conforme a sus protocolos operativos.

Tras el enfrentamiento, las fuerzas federales confirmaron que los tres agresores fueron neutralizados en el lugar, sin que se registraran bajas ni lesiones entre el personal de la Semar.

En la zona del choque armado se aseguró armamento de alto poder, entre ellos cuatro armas largas calibre 7.62 milímetros, además de 29 cargadores del mismo calibre, así como 1,510 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros y 20 cartuchos calibre .50.

También fueron decomisados cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas, junto con diverso equipo utilizado por los agresores durante el enfrentamiento.

El material bélico incautado alcanza un valor de 264 mil 352 pesos, de acuerdo con informes oficiales. (Crédito: Especial)

Las autoridades estimaron una afectación económica aproximada de 264 mil 352 pesos, derivada del aseguramiento del material bélico.

Dos personas de origen colombiano

De manera preliminar, fuentes de seguridad identificaron a dos de los agresores como presuntos integrantes de una célula vinculada a la facción de “Los Chapos”, con presunta participación de dos personas de origen colombiano, identificadas como Marcelino N y Yessica Yamileth N. Estas referencias forman parte de las líneas de investigación en curso.

Las autoridades federales mantienen presencia en la zona mientras continúan las labores de reconocimiento y verificación tras el enfrentamiento.