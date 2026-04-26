México

Fey revela su consejo a Ricardo Arjona que lo impulsó a convertirse en cantante: “Con su guitarrita súper sencillo”

La anécdota de un encuentro sucedido a inicio de los años 90 muestra cómo una sugerencia entre artistas puede transformar carreras y detonar el potencial de una futura estrella

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La cantante animó al guatemalteco a cantar sus propias canciones (IG)
La cantante animó al guatemalteco a cantar sus propias canciones (IG)

Fey asegura que ella fue quien animó a Ricardo Arjona a iniciar su carrera como intérprete, recordando cómo, durante una audición en los inicios de ambos, el guatemalteco aún no consideraba cantar sus propias composiciones.

En aquel encuentro, Fey, que entonces tenía dieciséis años y buscaba grabar su primer disco, se topó con Ricardo Arjona en las oficinas de una compañía musical. Cuando él le mostró varias de sus canciones, Fey percibió que su estilo y voz eran tan personales que sería mejor que él mismo las interpretara, en vez de ofrecerlas a otros artistas.

Según rememora Fey, ese consejo fue clave, ya que Arjona no había pensado en presentarse como cantante y creía que debía ceder sus temas a otros intérpretes.

La reunión se dio a principios de los años noventa. Fey acudió con su tía a una audición en América Récords, una empresa vinculada a Televisa, donde le presentaron a varios compositores, entre ellos Ricardo Arjona.

Recuerda que la primera impresión fue su altura y sencillez. Arjona comenzó a mostrarle canciones con un tono irónico, incluyendo una sobre “la rasuradora”, el germen de lo que años más tarde sería “Frente al Televisor”.

Fey
Fey recordó que las canciones que le presentó Arjona 'eran muy personales' y pensó que debíaa cantarlas él (Foto: Instagram)

“Eso fue cinco o seis años antes de yo estar sacando en Sony (Music) el disco de ‘Media Naranja’. Me lo llevan en una compañía que se llamaba ‘América Récords’, que era como de Televisa pero no, una cosa así. Yo voy con mi tía a hacer la audición y todo para ver si podíamos sacar el disco por medio de ellos, me empiezan a presentar compositores y llega este hombre de dos metros, digo ‘ay es lo máximo, con su guitarrita, súper sencillo, lo máximo en la vida’, y me empieza a enseñar las canciones, y era Ricardo", recordó Fey en el podcast argentino A la cama con Martina.

La reacción de Ricardo Arjona ante el consejo de Fey

Durante ese primer contacto, Fey fue honesta sobre lo que escuchaba. Le dijo abiertamente que le encantaba su voz, pero que las historias que compartía no coincidían con el lenguaje de una joven como ella.

Fey entonces lo invitó a cantar él mismo sus canciones, insistiendo en que su estilo era único y personal. Arjona, acostumbrado a pensar que su físico y la industria no favorecían su faceta como intérprete, se mostró sorprendido ante la idea.

El cantautor guatemalteco apuesta por un formato íntimo y minimalista en su regreso a los escenarios.
El encuentro sucedió cuando Ricardo Arjona aún no había sido firmado por la disquera Sony Music

“La escucho todas, que la rasuradora, que el no sé qué...acabó y le llamo y le digo ‘es espectacular lo que oí, tu voz es lo máximo, yo no sé por qué no las cantas tú porque son más para ti, que tú las compusiste, porque te imaginarás que yo, que soy una niña de 16, de hecho’. A él no se le había ocurrido, él creía que se las tenía que dar a otra persona porque él era muy alto y así , que no iba a ser cantante. Eso fue antes de que lo firmara Sony", recordó.

Fey le comentó: — “¿Por qué no las grabas tú? Porque son más para ti. Tú las compusiste, y yo, que soy una niña de 16, simplemente no hablaría así. Es tu lenguaje, no el mío”.

Son canciones de él, entonces como que no sé, algún día se lo preguntaré, pero sí fue como que le dije ‘¿pero cómo, pero por qué no las cantas tú?’, y como que alguien le había dicho en la disquera eso, que él no, por alguna razón, porque en ese momento era muy pop todo, boy bands, no sé. Y le dije ‘mira, te lo agradezco, pero no son mi lenguaje, son el tuyo’, y ya, y no nos volvimos a ver".

Esta charla llevó a Arjona a reflexionar sobre la posibilidad de dejar de ser solo compositor y comenzar también a presentarse ante el público como cantante.

Fey Cantante (Foto: Facebook@Fey)
La cantante no ha comentado la anécdota con el cantautor guatemalteco (Foto: Facebook@Fey)

El inicio de la carrera musical de Arjona

Después de aquella ocasión, Fey decidió no grabar ninguna de las canciones de Arjona, incluyendo la que más tarde publicó como “Frente al Televisor” en el álbum “Si el Norte Fuera el Sur”, lanzado en 1996. La pieza destaca por su ironía y un lenguaje cotidiano, sello distintivo del repertorio de Arjona.

Fey no continuó con el sello discográfico en ese momento y no volvió a coincidir con Arjona. Con el tiempo, el artista guatemalteco firmó con Sony y dio a conocer los temas que le había mostrado, marcando el inicio formal de su carrera como intérprete reconocido en Latinoamérica.

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