Exatlón México: quién sale eliminado hoy 26 de abril

(FB/ExatlonMx)

Cada domingo de eliminación se difunden spoilers horas antes de que empiece Exatlón México.

El programa se encuentra en sus últimas semanas y por eso hay tensión entre azules y rojos.

Una filtración reciente sacudió el ambiente en Exatlón México al anticipar que Valery Carranza, integrante del equipo azul, sería la eliminada hoy domingo 26 de abril.

Este spoiler fue difundido por varias páginas de spoilers y cuentas especializadas de fans en redes sociales, apunta a un desenlace que muchos fanáticos no esperaban y que dejaría a los azules en una situación comprometida justo en la recta final del reality.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

El reality deportivo ya está en sus últimas semanas y la eliminación de este 26 de abril es crucial

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

El estado de los equipos rojo y azul rumbo al episodio del 26 de abril

El equipo rojo llega fortalecido tras asegurar la victoria en la última batalla por la supervivencia, según los mismos spoilers que circulan en redes y medios especializados.

Esta victoria permite que todos sus integrantes continúen una semana más en la competencia, consolidando su posición de liderazgo y permitiendo que planifiquen su estrategia con mayor tranquilidad.

La sincronía entre los atletas rojos y su capacidad para mantener la calma en los momentos decisivos han sido claves para sortear los retos recientes.

Por el contrario, el equipo azul enfrenta una crisis interna. La derrota en la serie por la supervivencia los obliga a enviar a sus mujeres al duelo de eliminación, generando tensión y sentimientos de culpa entre los hombres del grupo, incapaces de obtener los puntos necesarios para proteger a sus compañeras.

(FB/ExatlonMx)

El ambiente es de incertidumbre y frustración, pues la eliminación de una de las atletas más fuertes podría afectar aún más el rendimiento colectivo y la moral del equipo.

En resumen, los spoilers para el episodio del domingo 26 de abril señalan que será Valery Carranza quien abandone Exatlón México, situación que debilitará notablemente al equipo azul y consolidará la supremacía de los rojos en la etapa final del reality.

La competencia entra así en una fase donde la estrategia y la resistencia mental serán determinantes para quienes aspiran al gran premio de la temporada.