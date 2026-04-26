Cae “El Papucho”, acusado de un ataque armado contra tres personas en Semana Santa en Sonora

El hombre detenido (FGJES)

Fue detenido Luis René “N”, un hombre apodado El Papucho y quien podría ser responsable de un ataque armado que dejó tres personas lesionadas en una celebración tradicional realizada en el municipio de Navojoa, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la detención de dicho hombre el 26 de abril. Luis René, de 32 años, fue capturado en el cruce del bulevar Centenario y Morelos, en la colonia Constitución, en Navojoa como resultado de una acción operativa.

Ataque armado en Semana Santa

Los hechos por los que fue detenido sucedieron el 4 de abril pasado, durante las celebraciones de Semana Santa en la localidad de Rancho Camargo.

En dicha ocasión el sujeto ahora capturado trató de entrar a bordo de una motocicleta al evento que se realizaba en el lugar, lo cual provocó un conflicto con las personas organizadoras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunado a lo anterior, el ahora capturado agredió de manera física a una de las personas que estaban en el lugar, “posteriormente accionó un arma de fuego, realizando múltiples detonaciones que dejaron lesionados a Joel Misael “N”, de 35 años, con herida en muslo izquierdo; José Trinidad “N”, de 42, con lesión en brazo izquierdo; y Javier Eduardo “N”, de 27, con herida en cadera derecha".

El capturado cuenta con antecedentes

Posterior al ataque El Papucho escapó del sitio a bordo de su motocicleta con rumbo a El Siviral. Por lo anterior fueron iniciadas las averiguaciones que derivaron en el arresto del hombre.

Cabe destacar que Luis René “N” tiene antecedentes por lesiones en el año 2013, además de violencia intrafamiliar en el 2021.

Luego de que fue arrestado, El Papucho fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Navojoa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Detenido en Edomex por feminicidio en grado de tentativa ocurrido en Sonora

Un día antes, el 25 de abril, la Fiscalía de Sonora informó sobre la detención de José Guadalupe “N” en el Parque Industrial Sayoniquilpan. Se trata de un hombre que estaría relacionado con el delito de feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Keyla Chantal “N”.

(FGJES)

Las acciones en contra de la mujer ocurrieron el 12 de septiembre de 2024 en la colonia Rincón del Valle, en Ciudad Obregón.

“De acuerdo con la carpeta de investigación, el sujeto arribó al lugar en actitud agresiva y reclamó dinero a la víctima; al no obtenerlo, la agredió físicamente, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo y rostro, en un contexto de violencia directa”.

Tras lo anterior, vecinos de la zona acudieron al escuchar los gritos de auxilio, pero el sujeto los amenazó y huyó del lugar. Finalmente fue ubicado en el Estado de México.