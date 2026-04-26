Así reaccionó Ari Geli tras su repentina salida del Supernova Génesis: “No estoy bien”

Ari Geli reaccionó a su salida del Supernova Génesis (IG/ @arigelii)

Una modificación de último momento alteró la programación del evento Supernova Génesis 2026, Ari Geli quedó fuera del combate previsto contra Milica por complicaciones de salud detectadas la noche anterior, según detallaron las autoridades del evento en un comunicado oficial. Milica mantiene su participación en la jornada de este domingo 26 de abril.

Por medio de redes sociales, la influencer subió un video en el que reaccionó a su inesperada salida de último momento, y habló sobre su situación de salud. Ari Geli comunicó su decisión de no participar en el evento Supernova Génesis a causa de problemas de salud, mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.

En el video, Geli expresó: “Hola, familia. No sé ni cómo empezar este video, la verdad. Eh... no peleo, no puedo pelear, no voy a pelear esta tarde. Hace unas horas, pues, me lo han confirmado. No, no estoy para pelear y os lo prometo que, que lo he intentado hasta el final, pero no, no estoy bien”.

La influencer Ari Geli se sinceró sobre sus padecimientos que le impidieron pelear contra Milica en el Supernova Génesis 2026, lamentó que pese a su preparación de meses haya sido en vano por vómitos y mareos que la llevaron a internarse en el hospital una noche previa al evento mediático (IG/ @arigelii)

Así reaccionó Ari Geli a su salida del Supernova Génesis 2026

Destacó el esfuerzo realizado durante la preparación y el impacto emocional que le generó la noticia: “Es muy duro porque son muchos meses preparándote para este día y... que pase algo que no está en mis manos, que no puedo controlar y te quedes sin eso, pues no te lo esperas”.

La española relató que la preparación previa al evento fue especialmente exigente, atravesando momentos personales complicados: “He entrenado muchísimo. Esta preparación ha sido muy dura, muy dura, porque me pilló en uno de mis peores momentos y me ha ayudado mucho también. Estoy muy agradecida porque me ha ayudado mucho a seguir para adelante y a estar motivada con un objetivo tan bonito como es pelear en un evento tan grande. Pero es algo que no está en mis manos. Yo no puedo controlar”.

Geli enfatizó su decepción y tristeza: “Estoy destrozada. Estoy destrozada. Tenía tantas ganas de subirme ahí, demostrar todo lo que había entrenado, que me levantasen la mano. Sabía que iba a ganar, pero supongo que todo pasa por algo”.

A través de un comunicado, las autoridades del evento confirmaron que Ari Geli no se subirá al ring para pelear contra Milica (Instagram | Supernova )

Pese a la situación, manifestó confianza en el futuro y esperanza de nuevas oportunidades deportivas: “Sé que voy a tener otras oportunidades, sé que voy a poder sentir lo que es ganar, voy a poder sentir lo que es ganar un cinturón y lo que es, pues, recoger el premio de todo el trabajo. Pero ahora mismo estoy destrozada. La verdad, quiero ser sincera con vosotros. Era algo que no me esperaba, ha sido de repente”.

Finalizó agradeciendo el apoyo recibido: “Sé que a las personas buenas, a la buena gente, le pasan cosas buenas y yo sé que voy a tener otra oportunidad y que voy a disfrutar mucho encima del ring. Gracias por todos los mensajes de amor y nos vemos”.

Dónde y a qué hora ver el Supernova Génesis

Entre 16:00 y 19:00 horas (tiempo del centro de México), los combates —incluido el duelo de Milica— se transmitirán gratuitamente en los canales oficiales de Supernova Génesis en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok.

A partir de las 19:00 horas, solo Netflix ofrecerá las peleas principales: Alana Flores de México ante Flor Vigna de Argentina, Mario Bautista contra Aaron Mercury, Karely Ruiz frente a Kim Shantal y Víctor Ordoñez “Lonche” ante Guillermo Peña “Willito”.

La cartelera confirmada, tras los cambios, incluye además el enfrentamiento entre Abraham “El Abrahaham” Flores y Nando. El evento tiene lugar en la Arena Ciudad de México y contará con figuras como Carín León y Ozuna en el segmento musical, además de la participación de Oscar Maydon, Víctor Mendivil y Omar Camacho. Alexis Omman se integra como invitado especial.