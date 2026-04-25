Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

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La participación de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 quedó en duda después de que la creadora de contenido sufriera un desvanecimiento durante los entrenamientos finales, realizados el 24 de abril.

¿Qué le pasó a Kim Shantal?

El incidente ocurrió cuando Kim, quien tenía programado un enfrentamiento con Karely Ruiz, subió al ring junto a otros competidores para mostrar sus habilidades ante las cámaras.

Al llegar el turno de Kim Shantal, testigos observaron cómo perdió la fuerza en las piernas y no logró incorporarse por sí misma.

Su equipo acudió de inmediato a auxiliarla y tuvo que retirarla cargando, sin que pudiera mantenerse en pie.

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El mensaje de Kim Shantal tras el incidente

Horas después del episodio, Kim Shantal compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes del día:

“Antes de que todo sucediera. No me dejaré vencer tan rápido, los médicos están evaluando si puedo pelear. Mañana esperen noticias en mi canal de YouTube”.

Karely Ruiz emerge como posible nueva rival para la función Supernova: Génesis 2026 tras la baja de Lupita Villalobos. (Netflix / Ring Royale)

Más tarde, en una historia, agradeció el apoyo de sus seguidores:

“Ya estoy en casa leyendo todos sus mensajes, gracias de verdad por preocuparse y por cada palabra tan bonita. Ha sido un día fuerte... todavía estoy procesando todo lo que pasó. Mañana les cuento bien lo que sucedió, descansen, los quiero mucho”.

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El equipo médico continuaba evaluando la condición de la influencer para determinar si podrá participar en el evento, mientras la expectativa crecía entre sus seguidores por la actualización prometida a través de su canal.

Supernova Génesis y el esperado duelo con Karely Ruiz

La contienda entre Kim Shantal y Karely Ruiz había generado gran interés tras la confirmación oficial.

Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)

La pelea se perfila como uno de los estelerares de la noche debido a que originalmente Shantal iba a pelear con Lupita Villalobos, sin embargo, la integrante de Las Alucines fue diagnosticada con un hematoma subdural y tuvo que retirarse.

Su lugar lo tomó Karely Ruiz, quien recientemente boxeó contra Marcela Mistral en Ring Royal, el evento de Poncho de Nigris.