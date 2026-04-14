México

Preocupa salud de Montserrat Oliver tras polémico mensaje de Yolanda Andrade: “En todas las vidas”

En medio de especulaciones por posibles problemas de salud, Oliver publica respuesta directa al alarmante mensaje de Yolanda

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(IG: @canalunicable)
Yolanda Andrade publica mensaje emotivo por el cumpleaños 60 de Montserrat Oliver y genera confusión entre seguidores en Instagram (IG: @canalunicable)

Montserrat Oliver reapareció en redes sociales luego de que Yolanda Andrade publicara un mensaje que de inmediato generó preocupación entre sus seguidores este lunes 13 de abril.

La actriz y conductora de 54 años dedicó palabras de cariño a su compañera del programa Montse & Joe, lo que provocó diversas reacciones debido a la manera en que expresó sus sentimientos hacia Oliver, quien cumple 60 años.

El mensaje que sobresaltó a los fans de ‘Montse &amp; Joe’

Usuarios en Instagram interpretan la publicación de Yolanda Andrade como una despedida, generando alarma por la frase: “En todas las vidas… nos volvemos a encontrar. ¡Gratitud! Amor incondicional, mi hermosa Montserrat. Bendigo tu vida. Te adoro, mi reina”.

Entre los comentarios, seguidores expresaron: “Por el mensaje pensé que había partido al otro mundo”, “Ay, me espantas, parecía despedida”, “Casi me da algo, ponle ‘feliz cumple’ y ya” y piden claridad sobre el motivo del mensaje.

Montserrat Oliver reaparece en videollamada junto a un caballo, provocando comentarios sobre su apariencia y reciente desvelo (IG)
Montserrat Oliver reaparece en videollamada junto a un caballo, provocando comentarios sobre su apariencia y reciente desvelo (IG)

La imagen compartida muestra a Montserrat Oliver durante una videollamada, con semblante de desvelo y en compañía de un caballo, lo que en conjunto representa una emotiva estampa que causó sobresalto en más de uno.

A partir del contenido, seguidores del programa Montse & Joe manifiestan preocupación por los problemas de salud recientes de ambas conductoras, tema que previamente había mantenido a Oliver lejos del ojo público.

La reacción de la conductora cumpleañera fue inmediata. Montserrat Oliver respondió en la misma publicación: “Te adoro, Lilo, gracias”, confirmando así que la publicación corresponde a la celebración de su aniversario.

La larga amistad de ambas presentadoras, quienes frecuentemente comparten mensajes de apoyo y muestran estar pendientes una de la otra, se refleja en sus redes sociales y entrevistas.

Montserrat Oliver da detalles del estado de salud de Yolanda Andrade (Infobae - Jesús Aviles)
Seguidores del programa Montse & Joe expresan inquietud por los problemas de salud recientes de ambas conductoras (Infobae - Jesús Aviles)

Yolanda y Montserrat: una fuerte amistad más allá de los foros de televisión

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver mantienen una relación que trasciende lo profesional y se convierte en una de las amistades más sólidas y mediáticas del espectáculo mexicano.

Ambas se conocieron a finales de la década de los noventa, cuando condujeron juntas el programa “Hijas de la Madre Tierra”. Desde entonces, su química en pantalla y fuera de ella llama la atención del público y los medios.

Durante años, mantienen una relación cercana que alimenta rumores sobre un romance. Ninguna de las dos confirmó ni desmintió de manera categórica las versiones, aunque con el tiempo Yolanda Andrade compartió públicamente que mantuvo una relación sentimental con Montserrat Oliver.

La longeva amistad y apoyo mutuo entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade se evidencia en redes sociales y entrevistas recientes
La longeva amistad y apoyo mutuo entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade se evidencia en redes sociales y entrevistas recientes

A pesar de la ruptura amorosa, su amistad permanece. Siguen colaborando en proyectos televisivos y mantienen una conexión que ambas describen como “hermandad”. En entrevistas, reconocen que su vínculo se ha fortalecido con el paso del tiempo y que ahora se acompañan como amigas incondicionales.

La relación entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se caracteriza por el respeto mutuo, la complicidad y el apoyo en distintos momentos personales y profesionales.

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