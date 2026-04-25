Esto necesita Armando “Hormiga” González para ser campeón de goleo del Clausura 2026

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

A una jornada de que finalice el Clausura 2026 de la Liga MX, Armando “Hormiga” González se mantiene en la pelea por el campeonato de goleo.

El delantero de Chivas busca cerrar el torneo como máximo anotador y, con ello, alcanzar un registro que no se logra desde inicios de siglo en el futbol mexicano.

El escenario, sin embargo, no depende únicamente de su rendimiento en la última fecha, ya que la disputa directa con Joao Pedro mantiene abierta la definición hasta el cierre del campeonato.

González llega a la última jornada en desventaja en la tabla de goleo

(REUTERS/Daniel Becerril)

Con 12 anotaciones en 16 jornadas, Armando González igualó su registro del torneo anterior, cuando compartió el título de goleo en el Apertura 2025. En esta edición, el delantero llega por detrás de Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis, quien suma 13 goles.

La producción ofensiva de González se construyó a lo largo del torneo con anotaciones en distintas jornadas, aunque su último gol se registró en la Jornada 13 ante Pumas, donde firmó un doblete. Desde entonces, no ha vuelto a marcar.

Lo que necesita para ser campeón de goleo

(REUTERS/Daniel Becerril)

Para aspirar al título, González deberá anotar al menos un gol en el partido de la Jornada 17 frente a Tijuana, que se disputará en el Estadio Akron. Sin embargo, su posibilidad de coronarse también está sujeta a lo que haga Joao Pedro en su respectivo encuentro.

Si González marca un gol, necesitará que el delantero del San Luis no anote para empatar en la cima y aspirar al liderato. En caso de buscar el título en solitario, el atacante de Chivas requeriría un doblete, combinado nuevamente con la falta de goles de su competidor.