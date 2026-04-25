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Máscara Dorada hace historia en el 70 Aniversario de la Arena México y se corona doble campeón Universal del CMLL

El Joven Maravilla brilló en la lucha estelar con una victoria espectacular sobre Hechicero y Black Tiger

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(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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La celebración por el 70 aniversario de la Arena México tuvo como gran protagonista a Máscara Dorada, quien firmó una noche histórica al conquistar el Campeonato Universal 2026 dentro del CMLL.

El llamado “Joven Maravilla” se impuso en un triangular de alto riesgo frente a Hechicero y Black Tiger, consolidando su lugar entre los grandes del pancracio.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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El combate estelar estuvo cargado de dramatismo. Durante varios pasajes, Máscara Dorada fue castigado severamente en la pierna, situación que parecía inclinar la balanza a favor de sus rivales.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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Sin embargo, en el momento decisivo sacó a relucir su estilo aéreo: caminó por la tercera cuerda y se lanzó con un espectacular mortal hacia ringside para neutralizar a uno de los contendientes. Acto seguido, subió al esquinero y ejecutó su movida final para asegurar el conteo de tres y quedarse con la victoria.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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Con este resultado, el Joven Maravilla logró su segundo campeonato universal, uniendo su nombre al de figuras como Último Guerrero y El Terrible, únicos en alcanzar esta hazaña previamente.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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“Sufrí un fuerte dolor en la rodilla. Pero estoy muy feliz. Hoy, Máscara Dorada hace historia y se convierte y entra al grupo selecto de dos campeones universales. Último Guerrero, Terrible. Hoy, Máscara Dorada también”, expresó tras la lucha.

El joven maravilla logró su segundo título del Campeonato Universal del CMLL al vencer ahora a Hechicero y Black Tiger.

El gladiador también dedicó palabras a sus oponentes:

“Para ellos. Lo he dicho y lo dije en entrevistas. Magnus, ahora Black Tiger. Comienza una nueva historia y está demostrando que es un gran luchador, que tiene mucho talento para estar en todo el mundo. Hechicero, reconozco mucho su calidad luchística. Lo vieron ahorita. Voló. Llaves, castigos. Hechicero, te admiro mucho. A ti también, Black Tiger. Muchas gracias por dar su cien por ciento en esta lucha. Agradezco que hayan sido grandes rivales. Son unos grandes rivales y espero enfrentarlos ahora en mano a mano”.

El joven maravilla reconoció la calidad de sus rivales a los cuales venció para conseguir su segundo titulo Universal del CMLL.

La función especial también incluyó otros resultados destacados. Místico, Último Guerrero, Neón y Ángel de Oro conquistaron la Copa 70 Aniversario tras imponerse al equipo internacional liderado por Rocky Romero y Mark Davis.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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En otro choque, el equipo de México integrado por Templario, Soberano Jr., Esfinge y Bárbaro Cavernario superó a la representación japonesa encabezada por Kushida.

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En la rama femenil, Zeuxis se quedó con la Copa Amazonas tras vencer en la final a Tessa Blanchard, en una batalla que también incluyó a varias competidoras destacadas como Lluvia, Jarochita, Reyna Isis, Olympia, India Sioux y Keyra.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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Además, Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario) salieron con la mano en alto al derrotar a El Elemental y a los Villanos en una lucha a una sola caída.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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En la mitad de la función, todos los luchadores se reunireron en el ring para conmemorar las siete décadas del recinto ante miles de aficionados, en una función que combinó historia, espectáculo y grandes emociones.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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Además de la entrega de la Copa Bobby Bonales a India Sioux, Shockercito, Reu Bucanero y Fray Tormente. Además de la aparición de la super estrella de MLW, Shotzi, quien hará su debut este domingo en la Arena México ante Skadi en la función del Día del Niño.

(Foto: CMLL/ Diego Cedrix)
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