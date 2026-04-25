Rodada Infantil 2026: fecha, horario y cómo registrarse para celebrar el Día del Niño

FOTO: CUARTOSCURO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció la realización de la Cuarta Rodada Infantil 2026, como parte de los festejos del Día del Niño y de la Niña en la capital del país. Con ello, convocó a familias de la ciudad a sumarse a esta jornada recreativa.

La actividad tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 8:00 horas en la Explanada del Monumento a la Revolución. Este espacio será tanto el punto de salida como de llegada para los asistentes.

El recorrido será de 2.8 kilómetros y transcurrirá por la avenida Plaza de la República y Paseo de la Reforma hasta la glorieta del Monumento a Cuauhtémoc. El regreso se realizará por el mismo trayecto hasta el punto de partida.

¿Cómo registrarse?

Las niñas y los niños podrán sumarse con bicicleta, triciclo, patines o patineta, siempre acompañados de una persona adulta. Para participar, las familias deberán registrarse escaneando el código QR publicado en las redes sociales de la dependencia.

Miles de personas de todas las edades disfrutan de la tradicional ciclovía dominical, recorriendo en bicicleta, patines y triciclos una avenida principal temporalmente cerrada al tránsito vehicular. El evento promueve la actividad física y el uso de medios de transporte alternativos, contando con la participación de familias, vendedores ambulantes y una vibrante comunidad ciclista en el corazón de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de kits de participante se efectuará el 1 de mayo en la sede de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en la colonia Piedad Narvarte, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

A través de esta dinámica, la SSC destacó la importancia de promover el deporte y la convivencia familiar en espacios públicos seguros.

De acuerdo con las autoridades, el evento está diseñado para que niñas y niños de todas las edades tengan acceso a una experiencia recreativa, sin importar el medio de transporte que elijan. La flexibilidad de opciones fomenta la inclusión y la creatividad.

Dulce Sofía, a sus dos años y tras una cirugía fetal pionera en el IMSS, disfruta de su triciclo acompañada de su hermano y padres, celebrando su capacidad de caminar y jugar a pesar de la espina bífida. (IMSS)

La rodada infantil no sólo propone diversión, sino que también impulsa la actividad física y la integración social de los participantes. Estos objetivos refuerzan el enfoque preventivo y educativo de la SSC.

Para quienes buscan un plan familiar distinto y seguro, la Cuarta Rodada Infantil 2026 representa una alternativa ideal para celebrar la infancia. Los organizadores invitan a consultar las redes sociales para más detalles y completar el registro.

Con esta convocatoria, la SSC reiteró que la seguridad de los menores es una prioridad durante todo el evento. El dispositivo de tránsito estará coordinado para garantizar un trayecto sin riesgos y una jornada libre de incidentes.

La expectativa es alta para esta edición, que promete sorpresas y un ambiente festivo en el corazón de la capital. La Cuarta Rodada Infantil 2026 se consolida como una cita imperdible para las familias que desean comenzar mayo con alegría y movimiento.