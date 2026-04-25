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Estos son los alimentos que incrementan los síntomas de la menopausia

Una selección de bebidas y comidas muy comunes puede agravar molestias físicas, así que identificar cuáles evitar marca la diferencia en el bienestar diario

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay ciertos productos que suelen potenciar incomodidades y descubrirlos permite ajustar hábitos para sentirte mejor en esta etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la menopausia, la alimentación puede influir de manera significativa en la intensidad de los síntomas.

Algunos alimentos, habituales en la dieta diaria, pueden potenciar molestias como los sofocos, la sudoración nocturna y las alteraciones del sueño.

Identificar cuáles son y cómo afectan al organismo resulta clave para mitigar su impacto y favorecer una mejor calidad de vida en esta etapa.

Mujer de mediana edad sentada sola en una cocina con una taza, apoyando su cabeza en las manos
La alimentación durante la menopausia influye directamente en la intensidad de los síntomas físicos y emocionales de esta etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los alimentos que incrementan los síntomas de la menopausia

Diversos alimentos pueden incrementar la intensidad y frecuencia de los síntomas de la menopausia. De acuerdo con información de MedlinePlus, entre los principales destacan los siguientes:

  • Cafeína: Puede agravar los sofocos, la ansiedad y las alteraciones del sueño.
  • Alcohol: Se asocia con un aumento de los sofocos, sudoración nocturna, alteraciones del sueño y mayor riesgo de osteoporosis.
  • Comidas picantes: Pueden intensificar los sofocos y causar molestias digestivas.
  • Alimentos ultraprocesados y altos en grasas o azúcares: Favorecen el aumento de peso, alteraciones en los niveles de azúcar en sangre y mayor inestabilidad emocional.
  • Carbohidratos refinados (pan blanco, arroz blanco, pastas): Pueden provocar picos de glucosa y contribuir al aumento de peso y a cambios de ánimo.
  • Alimentos con alto contenido de sodio: Potencian la retención de líquidos y elevan el riesgo cardiovascular.

Estas recomendaciones se basan en estudios recientes que señalan la relación entre estos alimentos y el agravamiento de los síntomas vasomotores y metabólicos de la menopausia.

Para una mejor calidad de vida, se aconseja limitar su consumo y optar por una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables.

Disposición de múltiples alimentos ultraprocesados envasados sobre una superficie, incluyendo salchichas, jamón, pan, cereales, sopas, aderezos, papas fritas y otros snacks.
Los alimentos ultraprocesados, ricos en grasas y azúcares, facilitan el aumento de peso y promueven la inestabilidad emocional en mujeres menopáusicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alimentos incluir en la alimentación para ayudar a aminorar los síntomas de la menopausia

Incluir ciertos alimentos en la dieta diaria puede contribuir a reducir los síntomas asociados a la menopausia y a mejorar el bienestar general. Entre los más recomendados se encuentran:

  • Frutas y verduras: Aportan antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales que ayudan a proteger la salud cardiovascular y a mantener un peso saludable.
  • Grasas saludables: El aceite de oliva, los frutos secos, las semillas y el aguacate proveen ácidos grasos esenciales que favorecen la salud hormonal y cutánea.
  • Lácteos bajos en grasa o alternativas enriquecidas en calcio: El yogur, el queso fresco y las bebidas vegetales enriquecidas ayudan a prevenir la pérdida ósea y la osteoporosis.
  • Pescados grasos: El salmón, la sardina y la caballa son fuentes de omega-3, nutrientes con efecto antiinflamatorio que contribuyen a disminuir los sofocos y protegen el corazón.
  • Legumbres y cereales integrales: Proveen proteína vegetal, fibra y fitoestrógenos, compuestos que pueden ayudar a equilibrar los niveles hormonales y mejorar la digestión.
  • Soja y derivados (tofu, tempeh): Contienen isoflavonas, fitoestrógenos naturales que pueden aliviar algunos síntomas vasomotores.
  • Agua: Mantener una hidratación adecuada ayuda a combatir la sequedad de mucosas y a reducir la fatiga.

La inclusión regular de estos alimentos, en el marco de una dieta variada y equilibrada, favorece el manejo de los síntomas de la menopausia y contribuye a la salud a largo plazo.

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