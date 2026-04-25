Semana Nacional de Vacunación 2026 inicia hoy: será gratuita y aplicarán dosis contra VPH, influenza y hepatitis B

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 26NOVIEMBRE2025.- De manera conjunta la UAEMÉX y la Secretaría de Salud estatal llevaron a cabo en Toluca la Mega Jornada de Vacunación, teniendo como sede en el Estadio de Fútbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, se aplicaron vacunas de Influenza, COVID-19, Neumococo, BCG, Sarampión y Tétanos a personas de todas las edades. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La Semana Nacional de Vacunación 2026 inició este 25 de abril en la Ciudad de México con un llamado a reforzar la protección de la población frente a enfermedades prevenibles, destacando la vacunación gratuita y la inclusión de nuevas dosis dirigidas a grupos prioritarios.

La campaña se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo en todo el país.

Durante la Semana Nacional de Vacunación 2026 se aplicarán 1.7 millones de dosis de manera gratuita en todo México, con énfasis en el fortalecimiento de coberturas y la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas.

Las jornadas, abiertas para toda la población sin distinción de derechohabiencia, cuentan con la colaboración de la Secretaría de Salud, autoridades locales, el IMSS, ISSSTE y organismos internacionales, como UNICEF, orientadas a promover un acceso equitativo a la prevención de enfermedades.

Foto: X/@SaludEdomex.

Vacunas prioritarias y esquema ampliado

La jornada contempla la vacunación gratuita de todas las dosis incluidas en el esquema nacional de salud como primer paso para el Servicio Universal de Salud.

Este 2026, destaca la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que está dirigida a mujeres embarazadas a fin de proteger tanto a ellas como a sus bebés frente a complicaciones como la neumonía durante los primeros meses de vida.

Las autoridades invitan a la población a revisar sus cartillas y asistir puntualmente a los módulos habilitados en distintos puntos del país.

Durante la semana estarán disponibles principalmente las siguientes vacunas:

Vacuna contra el virus sincicial respiratorio (para mujeres embarazadas)

(para mujeres embarazadas) BCG y Hepatitis B para recién nacidos

y para recién nacidos Hexavalente acelular, neumocócica conjugada, rotavirus , para menores de un año

, para menores de un año Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia

(sarampión, rubéola y parotiditis), Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y en la primera infancia DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil

como refuerzo en población infantil VPH (Virus del Papiloma Humano) en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 en protocolo de atención por violación sexual.

en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 en protocolo de atención por violación sexual. Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud.

en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud. VSR. Mujeres embarazadas entre las 32 a 36 semanas de gestación.

Mujeres embarazadas entre las 32 a 36 semanas de gestación. Influenza estacional y COVID-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores.

niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores. Neumococo para personas mayores de 60 años.

La meta establecida por la Secretaría de Salud es clara: alcanzar la aplicación de 1.7 millones de dosis en toda la República Mexicana.

Un avance conjunto y enfoque en la equidad

En la ceremonia de arranque de esta jornada de salud, Samantha Gaertner, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, expuso que “la vacunación no tiene fronteras ni derechohabiencia, es un ejercicio de equidad que acerca servicios a quienes más lo necesitan”.

Su mensaje subrayó la relevancia de la jornada para cerrar brechas, recuperar coberturas y fortalecer el sistema de salud de manera preventiva.

La OPS/OMS y UNICEF reiteraron su acompañamiento internacional para consolidar estos esfuerzos y avanzar tanto en equidad como en cobertura universal.