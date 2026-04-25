Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca, así lucen las instalaciones

Claudia Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca. (Crédito: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró las instalaciones de la Centro Deportivo Hidalguense de Alto Rendimiento (CDHAR) en Pachuca, junto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, el cual alberga más de 35 deportes.

El lugar concentra más de 20 espacios especializados y el gobierno del estado realizó una inversión mayor a 518 millones de pesos. Durante el segundo día de actividades en el estado hidalguense, la presidenta felicitó al gobernador por el impulso al deporte a través de obras como la recién renovada.

Cabe destacar que este lugar deportivo dispondrá de un estacionamiento con 306 espacios para vehículos, 17 destinados a autobuses y 10 reservados para personas con discapacidad.

Claudia Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca. (Foto: Presidencia)

Además, esta Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento contará con ocho módulos de baños equipados con regaderas, tres cafeterías y gradas con capacidad para 2 mil 300 personas.

Estas son algunas de las disciplinas que se ofrecerán

El gobernador de Hidalgo resaltó que el complejo incorpora canchas especializadas, áreas multifuncionales y espacios diseñados para el deporte incluyente, facilitando la integración de personas con discapacidad en diversas disciplinas.

Julio Menchaca también destacó que esta iniciativa convierte a Hidalgo en una de las entidades con mayor impulso a la infraestructura deportiva, al considerarla un motor para el desarrollo social, comentó que el proyecto fortalece el tejido comunitario y contribuye al bienestar de la población.

Claudia Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca. (Foto: Presidencia)

Entre las actividades deportivas que se podrán desarrollar en este complejo, se encuentran:

Tenis

Pádel

Futbol 7

Flag football

Beisbol

Hockey

Natación

Atletismo

Skate Park

Durante la inauguración del evento la mandataria estuvo acompañada de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general de Conade, Rommel Pacheco Marrufo; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya.

Claudia Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum supervisó obras del tren México-Pachuca

El 24 de abril, la presidenta supervisó los avances de la obra del tren Ciudad de México-Pachuca, la cual ya registra 30 por ciento con 10 mil trabajadores de la región tras el banderazo en marzo.

Desde Tezontepec, Sheinbaum precisó que la obra añade 58 kilómetros de vía férrea entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la ciudad de Pachuca:

“Esto es un proyecto social; este tren también ayuda a las comunidades y vamos a apoyarles en la conectividad y todo lo que sea necesario, porque el tren es para beneficio social; su objetivo es la prosperidad compartida”.

Claudia Sheinbaum supervisó la obra del tren Ciudad de México-Pachuca en Tezontepec, Hidalgo. (Foto: Presidencia)

La jefa del Ejecutivo federal puntualizó que esta obra se integra al proyecto de trenes del norte, cuyo recorrido conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo, Tamaulipas, y contempla más de 1.500 kilómetros de vías férreas.