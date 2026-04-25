Así funcionarán los nuevos medidores de CFE con Bluetooth: monitoreo a distancia y menos visitas a domicilio

Esta modernización tecnológica busca reemplazar los equipos analógicos y digitales de primera generación por dispositivos que permitan un control más eficiente y transparente del consumo eléctrico. (CFE)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la implementación progresiva de los nuevos medidores inteligentes con tecnología Bluetooth en distintas regiones de México.

Esta modernización tecnológica busca reemplazar los equipos analógicos y digitales de primera generación por dispositivos que permitan un control más eficiente y transparente del consumo eléctrico.

El proyecto surge, según la CFE, del talento interno de su personal y responde a una estrategia de innovación tecnológica encabezada por la directora general Emilia Calleja Alor.

La estrategia oficial, indica que el sistema de medición se basa en una arquitectura Amade (Arquitectura de Medición Autónoma para Distribución de Energía).

Esta solución permite que cada medidor inteligente funcione como punto de acceso para hasta 500 equipos, facilitando la administración remota en edificios y complejos habitacionales.

Los usuarios podrán conectarse a su medidor desde aplicaciones móviles y asistentes de hogar como Alexa o Google Assistant, consultando en tiempo real su gasto energético diario o semanal.

La CFE asegura que la conexión Bluetooth está encriptada y sólo se activa para la transmisión de datos de consumo hacia terminales autorizadas, garantizando la seguridad de la información.

Funcionamiento y características de los nuevos medidores

Con la tecnología Bluetooth, los usuarios podrán monitorear su gasto eléctrico desde el celular y recibir información sobre cortes de luz o reconexiones en tiempo real. (CFE)

Los dispositivos inteligentes permitirán la lectura automática y remota del consumo eléctrico, eliminando la necesidad de visitas técnicas frecuentes.

Con la tecnología Bluetooth, los usuarios podrán monitorear su gasto eléctrico desde el celular y recibir información sobre cortes de luz o reconexiones en tiempo real.

El manejo remoto del suministro posibilita que cortes y reconexiones se realicen de inmediato tras el pago correspondiente, sin esperar la visita de un técnico.

El sistema operará las 24 horas y facilita el control remoto incluso en medidores instalados dentro de inmuebles de acceso restringido.

El comunicado oficial resalta que el sistema de medición inteligente es autosustentable y está diseñado para integrarse a la infraestructura existente, sin requerir cambios estructurales en las instalaciones eléctricas residenciales.

Además, la CFE ha desarrollado paralelamente innovaciones como la capacitación de personal mediante realidad virtual y la automatización de más de 4.586 circuitos eléctricos a nivel nacional.

Ventajas y desventajas de los medidores inteligentes con Bluetooth

Un técnico de la CFE demuestra el medidor de energía eléctrica mientras la empresa promueve la innovación y tecnología para beneficiar a las familias de México. (CFE)

Ventajas:

Permiten el monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico desde el celular.

del consumo eléctrico desde el celular. Mejoran la precisión de la facturación , eliminando lecturas estimadas y errores humanos.

, eliminando lecturas estimadas y errores humanos. Habilitan cortes y reconexiones inmediatos sin visitas técnicas, agilizando el trámite del servicio.

sin visitas técnicas, agilizando el trámite del servicio. Facilitan la administración remota de hasta 500 medidores en una misma red, especialmente útil en edificios.

en una misma red, especialmente útil en edificios. Ofrecen una instalación gratuita para los usuarios dentro del programa institucional.

Desventajas:

Aunque la CFE asegura la encriptación de datos, existen inquietudes sobre la privacidad y seguridad en la transmisión de información.

asegura la encriptación de datos, existen inquietudes sobre la en la transmisión de información. La mayor precisión podría generar cortes de luz inmediatos, lo que puede ser molesto para el usuario.

podría generar cortes de luz inmediatos, lo que puede ser molesto para el usuario. El proceso de sustitución es gradual , por lo que algunos usuarios podrían esperar varios meses para acceder a la tecnología.

, por lo que algunos usuarios podrían esperar varios meses para acceder a la tecnología. Existen posibles desafíos en la compatibilidad tecnológica con ciertos dispositivos antiguos.

Impacto para el usuario

La CFE subraya que estos equipos no aumentarán la tarifa eléctrica ni implican cobros adicionales para el usuario (CFE)

El principal cambio para los usuarios será la mayor precisión en la facturación, ya que la lectura será directa y en tiempo real, eliminando errores humanos o estimaciones.

La CFE subraya que estos equipos no aumentarán la tarifa eléctrica ni implican cobros adicionales para el usuario, ya que la instalación es gratuita dentro del programa institucional de modernización. No obstante, la mayor precisión podría reflejar variaciones en el monto del recibo, ajustándose al consumo real registrado por el sistema.

La posibilidad de monitorear el consumo desde el celular, detectar consumos anómalos y recibir alertas sobre cortes o reconexiones ofrecerá mayor control y transparencia, facilitando el ajuste de hábitos para optimizar el gasto energético familiar.

Proceso de implementación y cobertura nacional

La CFE detalla que la sustitución de medidores será gradual y estratégica, iniciando en zonas urbanas y edificios con alta concentración de usuarios.

El objetivo es alcanzar una cobertura nacional progresiva en los próximos años, como parte de un plan integral de inversión en infraestructura eléctrica y modernización tecnológica.

Privacidad y seguridad de los datos

La CFE afirma que la transmisión de datos mediante Bluetooth se encuentra encriptada, y el acceso está habilitado solo para terminales y aplicaciones oficiales. El sistema cumple con los estándares de seguridad requeridos para evitar accesos no autorizados o filtraciones de datos personales.