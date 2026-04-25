Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil

La peleadora quiere poner en alto el nombre de México en esta competencia. (IG Fátima Herrera)

A un solo triunfo del oro, la boxeadora mexicana Fátima Herrera se perfila como la esperanza de México en la Copa del Mundo de Boxeo que se realiza en Brasil.

La seleccionada nacional, originaria de San Luis Potosí, disputará la final de la división de 48 kilogramos y buscará obtener la primera medalla dorada para el país en este certamen internacional, por lo que será muy importante su preparación de cara a la última batalla.

El camino de la guerrera mexicana

Fátima Herrera aseguró la primera medalla para México en la Copa del Mundo de Boxeo avalada por World Boxing, luego de superar a rivales de Japón y Argentina. Su avance hasta la última instancia también representa una oportunidad clave, pues le permitirá sumar puntos en el ranking mundial rumbo al proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La mexicana llegó a la final tras derrotar en cuartos de final a la japonesa Yuka Sadamatsu, lo que le permitió acceder a semifinales. Posteriormente, venció a la argentina Tatiana Flores y se clasificó directamente a la pelea por el oro.

Fátima buscará repetir juegos olímpicos. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Cuándo será el combate final?

El combate definitorio será frente a la representante de Uzbekistán, Farzona Fozilova, una de las contendientes más fuertes en la categoría de los 48 kilogramos este domingo 26 de abril ante Farzona Fozilova.

Hasta ahora, México no había ganado medalla alguna en este torneo internacional, por lo que el resultado de Herrera marca un avance relevante en el boxeo femenil nacional.

La presencia de Fátima en la final garantiza para la delegación mexicana una medalla internacional en un evento de alto nivel. Además, la actuación de la potosina aportará puntos valiosos al ranking mundial, un factor determinante en el camino hacia el proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La actuación de Herrera también podría inspirar a otras pugilistas mexicanas, principalmente a las más jóvenes, contribuyendo al desarrollo y consolidación del equipo nacional en futuras competencias internacionales.

El boxeo mexicano femenil ya tiene a su nueva representante a nivel mundial. (Créditos: X/ @COM_Mexico)

¿Qué sigue para la mexicana?

Luego de avanzar a la final, Fátima Herrera es vista como una de las cartas más fuertes del boxeo mexicano tanto en el presente como en el futuro mediano. El desenlace definirá a la campeona de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil y tendrá un impacto directo sobre el posicionamiento de la mexicana en la escena internacional.

Los puntos asegurados en esta participación ayudarán a Fátima a mantenerse entre las mejores del mundo en su división y a fortalecer sus opciones para los torneos selectivos del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La llegada de la pugilista potosina a la final significa un momento histórico para México y puede multiplicar el interés y las oportunidades para las nuevas generaciones en el boxeo femenil.