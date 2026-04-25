Un zapato volador y una invitación secreta: así nació la tradición más especial del Bofo Bautista

Bautista es considerado como una de las leyendas actuales del equipo rojiblanco. (Foto: Héctor Guerrero)

Festejar los goles con un gesto único para la afición es una marca distintiva de Adolfo “Bofo” Bautista durante su paso por las Chivas.

El exjugador acostumbraba lanzar uno de sus zapatos a la tribuna tras los partidos, dando pie a una dinámica que iba más allá del simple recuerdo: quienes lograban atrapar el calzado vivían una experiencia personal con el propio futbolista.

El exatacante rojiblanco siempre se mostró agradecido con los fans. (X/David Faitelson)

La dinámica secreta tras el lanzamiento de zapatos

Durante su charla en el Podcast de Chivas, Adolfo Bautista explicó que la idea de aventar el zapato surgió como una manera de acercarse a los seguidores y compartir un objeto personal con quienes lo apoyaban desde la tribuna.

Contó que disfrutaba ver la alegría del público y decidió regalar, de forma simbólica, una parte de sí mismo. “Yo dije: ‘Mira, sería algo padre aventarles el zapato, que se queden con un recuerdo mío’”, recuerda.

Sin embargo, para el exfutbolista, la dinámica no concluía ahí. Reveló que el aficionado que atrapaba el zapato tenía acceso para bajar al vestidor de las Chivas. Ahí recibía el segundo zapato con el que se completaba el par y luego compartía una comida con Bautista, lo que convertía el ritual en un momento único de convivencia.

Bautista subrayó que esta tradición surgió de su propia iniciativa y no formaba parte de las reglas del club. Recordó que, en su etapa de aficionado, se sentía muy lejano de los jugadores, por lo que ya como profesional buscó crear un ambiente de cercanía. “Fueron cosas que se me ocurrieron a mí porque, pues te digo, uno lo veía como aficionado antes de que fueras profesional… que era muy lejos poder acercarse a un ídolo o a alguien”, explicó.

El objetivo, según Bautista, era agradecer el apoyo de los seguidores y permitirles tener un contacto cercano con uno de sus ídolos. Para muchos, esa oportunidad representaba cumplir un sueño: bajar al vestidor, conversar y compartir la mesa con un futbolista del club.

Adolfo Bautista aventaba a la tribuna uno de sus tenis cuando marcaba gol. (Adolfo Bofo Bautista)

Así vivían los aficionados la experiencia

La rutina ideada por “Bofo” Bautista incluía una dinámica única para quienes lograban atrapar el zapato lanzado:

El aficionado recibía el zapato arrojado desde la cancha.

Tenía acceso al vestidor al concluir el partido.

Ahí, el propio Adolfo Bautista entregaba el zapato faltante, formando así el par completo.

El aficionado compartía una comida privada con él.

De esta forma, se llevaba a casa, además del calzado, una experiencia personal con el exdelantero.

De este modo, Bautista transformó la manera de celebrar sus goles y regaló a la afición una vivencia que pocos clubes ofrecen: el acercamiento genuino entre ídolos y seguidores. Su único fin era ofrecer a otros lo que él mismo habría querido vivir cuando soñaba de niño con conocer a los grandes del futbol mexicano.