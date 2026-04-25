México Deportes

Un zapato volador y una invitación secreta: así nació la tradición más especial del Bofo Bautista

Para el exdelantero del rebaño la afición era una parte fundamental para el equipo y su funcionamiento dentro del terreno de juego

Guardar
Bautista es considerado como una de las leyendas actuales del equipo rojiblanco. (Foto: Héctor Guerrero)
Bautista es considerado como una de las leyendas actuales del equipo rojiblanco. (Foto: Héctor Guerrero)

Festejar los goles con un gesto único para la afición es una marca distintiva de Adolfo “Bofo” Bautista durante su paso por las Chivas.

El exjugador acostumbraba lanzar uno de sus zapatos a la tribuna tras los partidos, dando pie a una dinámica que iba más allá del simple recuerdo: quienes lograban atrapar el calzado vivían una experiencia personal con el propio futbolista.

Bofo
El exatacante rojiblanco siempre se mostró agradecido con los fans. (X/David Faitelson)

La dinámica secreta tras el lanzamiento de zapatos

Durante su charla en el Podcast de Chivas, Adolfo Bautista explicó que la idea de aventar el zapato surgió como una manera de acercarse a los seguidores y compartir un objeto personal con quienes lo apoyaban desde la tribuna.

Contó que disfrutaba ver la alegría del público y decidió regalar, de forma simbólica, una parte de sí mismo. “Yo dije: ‘Mira, sería algo padre aventarles el zapato, que se queden con un recuerdo mío’”, recuerda.

Sin embargo, para el exfutbolista, la dinámica no concluía ahí. Reveló que el aficionado que atrapaba el zapato tenía acceso para bajar al vestidor de las Chivas. Ahí recibía el segundo zapato con el que se completaba el par y luego compartía una comida con Bautista, lo que convertía el ritual en un momento único de convivencia.

Bautista subrayó que esta tradición surgió de su propia iniciativa y no formaba parte de las reglas del club. Recordó que, en su etapa de aficionado, se sentía muy lejano de los jugadores, por lo que ya como profesional buscó crear un ambiente de cercanía. “Fueron cosas que se me ocurrieron a mí porque, pues te digo, uno lo veía como aficionado antes de que fueras profesional… que era muy lejos poder acercarse a un ídolo o a alguien”, explicó.

El objetivo, según Bautista, era agradecer el apoyo de los seguidores y permitirles tener un contacto cercano con uno de sus ídolos. Para muchos, esa oportunidad representaba cumplir un sueño: bajar al vestidor, conversar y compartir la mesa con un futbolista del club.

La figura de Adolfo Bautista combina su legado futbolístico con su nueva faceta como aspirante político en las elecciones de Jalisco
Adolfo Bautista aventaba a la tribuna uno de sus tenis cuando marcaba gol. (Adolfo Bofo Bautista)

Así vivían los aficionados la experiencia

La rutina ideada por “Bofo” Bautista incluía una dinámica única para quienes lograban atrapar el zapato lanzado:

  • El aficionado recibía el zapato arrojado desde la cancha.
  • Tenía acceso al vestidor al concluir el partido.
  • Ahí, el propio Adolfo Bautista entregaba el zapato faltante, formando así el par completo.
  • El aficionado compartía una comida privada con él.
  • De esta forma, se llevaba a casa, además del calzado, una experiencia personal con el exdelantero.

De este modo, Bautista transformó la manera de celebrar sus goles y regaló a la afición una vivencia que pocos clubes ofrecen: el acercamiento genuino entre ídolos y seguidores. Su único fin era ofrecer a otros lo que él mismo habría querido vivir cuando soñaba de niño con conocer a los grandes del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Adolfo BautistaChivasFutbol MexicanoLiga MXBofo Bautistamexico-deportes

Más Noticias

Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil

La olímpica mexicana busca hacerse de un nombre a nivel internacional correspondiendo a la tradición pugilística mexicana

Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil

¿En dónde se encuentra la obra en honor a Gilberto Mora hecha por un muralista mexicano?

El arte y el deporte nuevamente se juntan para reconocer la corta, pero extraordinaria carrera de la joya del futbol mexicano

¿En dónde se encuentra la obra en honor a Gilberto Mora hecha por un muralista mexicano?

Penta Zero Miedo revela lo que Cody Rhodes le dijo hace años y hoy es realidad en WWE

El luchador mexicano contó en exclusiva a Infobae México cómo una predicción marcó su camino al éxito la mejor empresa de lucha libre en el mundo

Penta Zero Miedo revela lo que Cody Rhodes le dijo hace años y hoy es realidad en WWE

Ni por el triple de sueldo: Bofo Bautista explica por qué nunca fichó con América

A lo largo de los años el jugador guanajuatense ha externado de diversas formas su rechazo hacia el club de Coapa

Ni por el triple de sueldo: Bofo Bautista explica por qué nunca fichó con América

Arena México celebra el Día del Niño con función llena de estrellas del CMLL y MLW

El evento contará con luchas estelares, talento internacional y actividades para familias

Arena México celebra el Día del Niño con función llena de estrellas del CMLL y MLW
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

ENTRETENIMIENTO

Cazzu confirma que ya superó a Nodal al renunciar a canción dedicada a su ruptura: “Ya no me siento así”

Cazzu confirma que ya superó a Nodal al renunciar a canción dedicada a su ruptura: “Ya no me siento así”

“Ando que me lleva la tristeza”: Aneliz Álvarez comparte tema con mensaje que sacude a fans de Ángela Aguilar

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

DEPORTES

Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil

Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil

¿En dónde se encuentra la obra en honor a Gilberto Mora hecha por un muralista mexicano?

Penta Zero Miedo revela lo que Cody Rhodes le dijo hace años y hoy es realidad en WWE

Ni por el triple de sueldo: Bofo Bautista explica por qué nunca fichó con América

Arena México celebra el Día del Niño con función llena de estrellas del CMLL y MLW