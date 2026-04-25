Día del Niño y la Niña: IMSS impulsa donación de cartas y juguetes para infantes hospitalizados este 30 de abril

Una mesa llena de juguetes donados por Voluntariado y Fundación IMSS, preparados para ser entregados a niños y niñas en su día especial.

En vísperas del Día de la Niña y el Niño, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa acciones para que menores hospitalizados reciban cartas, juguetes y obsequios. Con la coordinación del Voluntariado IMSS y la Fundación IMSS, la campaña nacional promueve el envío de mensajes positivos y artículos lúdicos, acercando apoyo a niñas y niños en situaciones de hospitalización durante este 30 de abril.

Cualquier persona puede participar realizando cartas con mensajes positivos, dibujos o donando libros, cuentos, mandalas, crayolas y colores. Los textos pueden entregarse físicamente en Paseo de la Reforma No. 476 o enviarse por correo; los juguetes deben ser nuevos y adecuados para pacientes de seis meses a 17 años.

La iniciativa “De niña y niño, una carta con cariño” opera desde 2014 y permite que miles de menores reciban mensajes y obsequios en hospitales del Seguro Social en todo el país.

El propósito principal de esta iniciativa es fortalecer el ánimo y dar apoyo emocional a quienes se encuentran internados.

¿Cómo participar?

Las cartas deben elaborarse en hoja tamaño carta, incluir un mensaje positivo, dibujo o caricatura, y firmarse con seudónimo, para ser depositadas en un sobre.

Otras formas para sumarse a la campaña incluyen:

Escribir una carta en hoja tamaño carta, decorarla e identificarla con seudónimo. Debe entregarse en la Fundación IMSS, ubicada en Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

También se puede enviar por correo electrónico a ss.social@fundacionimss.org.mx. El personal de la Fundación se encarga de imprimir y distribuir las cartas en hospitales de todo el país.

Se aceptan obsequios nuevos como libros, cuentos, mandalas, crayolas y colores para el entretenimiento y acompañamiento de los pacientes pediátricos.

En años recientes, la organización ha recibido más de 6 mil cartas de diferentes estados.

Una voluntaria de IMSS sostiene una muñeca, como parte de la campaña de donación por el Día de la Niña y el Niño, promovida por el Voluntariado y Fundación IMSS.

La campaña fortalece la red de apoyo entre las familias y contribuye a crear entornos hospitalarios más humanos. Además de las cartas, se fomenta la lectura tanto en los pacientes como en sus cuidadores, y se incentiva el desarrollo de valores de comunicación.

IMSS busca superar acopio de cartas y juguetes este año

Los obsequios recolectados se recibirán en el primer piso del edificio administrativo del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas. Estos regalos se destinan tanto al Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI como al pabellón de atención pediátrica del Hospital Psiquiátrico Morelos y a otros hospitales de la Ciudad de México con áreas infantiles.

Un juguete representa cientos de posibilidades: aventuras, sonrisas, compañía, calma y a través de estos juguetes podemos generar un cambio inmediato en niñas, niños y sus familias, enunció el IMSS.

Según los datos más recientes, la campaña reunió 800 juguetes nuevos gracias al trabajo de voluntarios y la colaboración de la sociedad civil y la familia IMSS. El objetivo para este año es superar ese número y llevar alegría a un mayor número de menores hospitalizados y sus familias.