México

Día del Niño y la Niña: IMSS impulsa donación de cartas y juguetes para infantes hospitalizados este 30 de abril

Mensajes de apoyo y obsequios buscan transformar la experiencia médica en una jornada de inclusión y esperanza para la infancia interna en México

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Primer plano de una mesa cubierta con un mantel rosa, repleta de juguetes nuevos en sus cajas, muchos con moños marrones. Globos de colores adornan el fondo
Una mesa llena de juguetes donados por Voluntariado y Fundación IMSS, preparados para ser entregados a niños y niñas en su día especial.

En vísperas del Día de la Niña y el Niño, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa acciones para que menores hospitalizados reciban cartas, juguetes y obsequios. Con la coordinación del Voluntariado IMSS y la Fundación IMSS, la campaña nacional promueve el envío de mensajes positivos y artículos lúdicos, acercando apoyo a niñas y niños en situaciones de hospitalización durante este 30 de abril.

Cualquier persona puede participar realizando cartas con mensajes positivos, dibujos o donando libros, cuentos, mandalas, crayolas y colores. Los textos pueden entregarse físicamente en Paseo de la Reforma No. 476 o enviarse por correo; los juguetes deben ser nuevos y adecuados para pacientes de seis meses a 17 años.

La iniciativa “De niña y niño, una carta con cariño” opera desde 2014 y permite que miles de menores reciban mensajes y obsequios en hospitales del Seguro Social en todo el país.

El propósito principal de esta iniciativa es fortalecer el ánimo y dar apoyo emocional a quienes se encuentran internados.

¿Cómo participar?

Las cartas deben elaborarse en hoja tamaño carta, incluir un mensaje positivo, dibujo o caricatura, y firmarse con seudónimo, para ser depositadas en un sobre.

Otras formas para sumarse a la campaña incluyen:

  • Escribir una carta en hoja tamaño carta, decorarla e identificarla con seudónimo. Debe entregarse en la Fundación IMSS, ubicada en Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.
  • También se puede enviar por correo electrónico a ss.social@fundacionimss.org.mx. El personal de la Fundación se encarga de imprimir y distribuir las cartas en hospitales de todo el país.
  • Se aceptan obsequios nuevos como libros, cuentos, mandalas, crayolas y colores para el entretenimiento y acompañamiento de los pacientes pediátricos.

En años recientes, la organización ha recibido más de 6 mil cartas de diferentes estados.

Una mujer con cabello oscuro, mascarilla negra y chaleco beige sostiene una muñeca L.O.L. Surprise! OMG en su empaque. Otros individuos aparecen borrosos en el fondo de un interior
Una voluntaria de IMSS sostiene una muñeca, como parte de la campaña de donación por el Día de la Niña y el Niño, promovida por el Voluntariado y Fundación IMSS.

La campaña fortalece la red de apoyo entre las familias y contribuye a crear entornos hospitalarios más humanos. Además de las cartas, se fomenta la lectura tanto en los pacientes como en sus cuidadores, y se incentiva el desarrollo de valores de comunicación.

IMSS busca superar acopio de cartas y juguetes este año

Los obsequios recolectados se recibirán en el primer piso del edificio administrativo del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas. Estos regalos se destinan tanto al Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI como al pabellón de atención pediátrica del Hospital Psiquiátrico Morelos y a otros hospitales de la Ciudad de México con áreas infantiles.

Un juguete representa cientos de posibilidades: aventuras, sonrisas, compañía, calma y a través de estos juguetes podemos generar un cambio inmediato en niñas, niños y sus familias, enunció el IMSS.

Según los datos más recientes, la campaña reunió 800 juguetes nuevos gracias al trabajo de voluntarios y la colaboración de la sociedad civil y la familia IMSS. El objetivo para este año es superar ese número y llevar alegría a un mayor número de menores hospitalizados y sus familias.

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