México

Día del Niño generará derrama de 3,323 millones en CDMX, prevé Canaco

Las familias mexicanas destinarán en promedio 2,000 pesos por niño, principalmente en la compra de juguetes, dispositivos electrónicos, ropa y calzado

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Día del Niño en México. (foto: Freepik)
Día del Niño en México. (foto: Freepik)

Las celebraciones por el Día del Niño impulsarán la actividad económica en la Ciudad de México. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX) proyecta una derrama de 3,323 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.1% en comparación con el año anterior.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que este aumento refleja un impulso importante para el sector comercio y servicios en la capital.

De acuerdo con las estimaciones, las familias mexicanas destinarán en promedio 2,000 pesos por niño, principalmente en la compra de juguetes, dispositivos electrónicos, ropa y calzado, además de experiencias recreativas como visitas a restaurantes y centros de entretenimiento.

“El 30 de abril se consolida como una de las fechas de mayor dinamismo comercial en la Ciudad de México. Este año observamos una tendencia positiva en el consumo, reflejo tanto de la confianza de los consumidores como del esfuerzo de los comercios establecidos por ofrecer promociones atractivas”, subrayó el dirigente empresarial.

Giros comerciales con mayor dinamismo

Los sectores que prevén un mayor crecimiento en ventas durante esta temporada son:

  • Jugueterías y tiendas departamentales
  • Restaurantes y establecimientos de comida rápida
  • Cines, parques de diversiones y centros de entretenimiento
  • Tiendas de electrónica y gadgets
Día del Niño. (foto: Freepik)
Día del Niño. (foto: Freepik)

La Canaco CDMX hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio formal, con el objetivo de asegurar la calidad de los productos y la seguridad en las transacciones, además de contribuir al fortalecimiento de la economía local.

CDMX celebra el Día del Niño con diversas actividades

La Secretaría de Cultura de México prepara una programación nacional para conmemorar esta fecha dedicada a las infancias mexicanas, con más de 50 actividades gratuitas dirigidas a todos los menores del país.

Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a los derechos culturales y promover la presencia de lenguas originarias a través de diversas expresiones artísticas.

La agenda incluye exposiciones, funciones de cortometrajes, talleres de juegos tradicionales y actividades escénicas y musicales que se desarrollarán entre el 26 de abril y el 3 de mayo en distintas entidades.

En la Ciudad de México, gran parte de la programación se concentrará en el Complejo Cultural Los Pinos, con propuestas como narraciones, conciertos, talleres de teatro y danza, además de exposiciones lúdicas.

También se realizarán espectáculos y actividades en espacios como el Palacio de Bellas Artes, donde se ofrecerán presentaciones musicales y ensayos abiertos para acercar a las infancias a la música.

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