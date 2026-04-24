México

Niño mexicano se viraliza al bailar idéntico a Michael Jackson en el estreno de su película en cines

La cinta sobre El Rey del Pop ya está en complejos cinematográficos de México

Guardar
El pequeño bailó en su asiento y al pie de la pantalla, demostrando su amor por Michael Jackson (redes)
El pequeño bailó en su asiento y al pie de la pantalla, demostrando su amor por Michael Jackson (redes)

Un niño disfrazado de Michael Jackson se convirtió en el centro de atención durante los créditos de la biopic del Rey del Pop en una sala de cine de México, donde el público terminó ovacionando su interpretación y el ambiente rebasó cualquier reacción habitual a un estreno.

El estreno de la película protagonizada por Jaafar Jackson, que llegó esta semana a México y generó críticas divididas, dio pie a un fenómeno viral: la grabación del pequeño fan bailando movió redes sociales y renovó las muestras de devoción por el legado de Jackson.

Durante la función, el niño, acompañado de su familia y vestido como Michael Jackson, bailó en su asiento en cuanto terminaron los créditos. Los asistentes reaccionaron con gritos y aplausos.

El clip se volvió viral. (Crédito: redes)

Otro espectador, también caracterizado como Jackson, lo invitó a bailar al pie de la pantalla. Surgió entonces un duelo espontáneo al que se sumaron otros fans disfrazados, convirtiendo la despedida del cine en un espectáculo colectivo. Los asistentes pidieron más canciones y grabaron videos que, en cuestión de horas, circularon masivamente en redes sociales.

¿Qué dice la crítica de la película de Michael Jackson?

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
  • Recepción general negativa
    • La biopic está enfrentando una recepción global dominada por valoraciones negativas de la crítica especializada.
    • Aunque el largometraje, dirigido por Antoine Fuqua, prometía un recorrido por los primeros 26 años de vida del cantante y cerca de dos décadas de carrera, medios internacionales destacaron una tendencia clara: el filme priorizó el espectáculo sobre la profundidad, omitió episodios controvertidos y evitó visiones contrapuestas.
  • Solo la actuación de Jaafar Jackson recibió elogios generalizados
    • La interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”, se convirtió en el punto de consenso positivo entre críticos.
    • Para Newsday, el parecido físico resultó “sorprendente”, con una actuación notable. El medio afirmó que, en la pista de baile, “juraría que el propio Rey del Pop había vuelto a la vida”.
    • USA Today amplió la apreciación al señalar que “sus movimientos de baile y su cadencia vocal están estudiados a la perfección”.
    • Estos reconocimientos a Jaafar se repitieron en otras reseñas, mientras que The Hollywood Reporter consideró que la película “será un cálido y reconfortante placer” para quienes evocan la etapa de mayor éxito del cantante.
  • La omisión de temas delicados provocó señalamientos
    • Distintos sectores de la crítica coincidieron en que la omisión de las acusaciones de abuso sexual que marcaron la vida pública del cantante fue un déficit difícil de ignorar.
    • Empire subrayó que “las actuaciones musicales no pueden ocultar el incómodo hecho de que hay otra faceta de la vida del artista que brilla por su ausencia”.
    • Para Associated Press, la aproximación del filme al personaje resultó ilusa: “Creer ciegamente solo en esa celebridad, en esa fantasía, es repetir una triste historia una vez más”.
    • Screen International argumentó que el largometraje “parece desconectado de la realidad” al no incorporar perspectivas contrapuestas, mientras que TheWrap consideró el resultado final como “publicidad de largo aliento” y “un ejercicio de control de daños”.
    • The Guardian calificó la película como “frustrante e inerte”. La crítica lamentó que no abordara el hecho de que “Michael fue una víctima de abusos, brutalizado por su padre y despojado de su infancia”.
  • La estructura y narrativa recibieron cuestionamientos
    • Las fallas en el desarrollo y la estructura también concentraron observaciones negativas.
    • IndieWire señaló que los “grandes saltos de tiempo y de lógica” complicaron el seguimiento de la historia.
    • En palabras de The Times, el filme fue “un vagabundeo sin rumbo por Wikipedia a través del catálogo de Jackson”, a lo que sumó la ausencia en el relato de personajes familiares como Janet Jackson.

Temas Relacionados

Michael JacksonCineviralviralesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

La liga se convertirá en una asociación civil con un presidente propio, lo que le dará autonomía en decisiones económicas, comerciales y más

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

Ministra de Seguridad de Argentina habla de la extradición de Fernando Farías: “Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente, afuera”

Las fuerzas argentinas arrestaron a Farías, identificado bajo una identidad falsa, y continúan las gestiones para su regreso a México

Ministra de Seguridad de Argentina habla de la extradición de Fernando Farías: “Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente, afuera”

IMSS invita a festejar el Día del Niño y la Niña con donativos para menores hospitalizados

Los interesados pueden dejar cartas en la sede de Fundación IMSS o enviarlas por correo electrónico. También se reciben juguetes nuevos y materiales creativos para menores hospitalizados en centros médicos del IMSS

IMSS invita a festejar el Día del Niño y la Niña con donativos para menores hospitalizados

Ebrard advierte cuál es la principal dificultad para renegociar el T-MEC con Estados Unidos

El secretario de Economía aseguró que el sistema comercial del gobierno estadounidense está basado en aranceles y reglas de origen

Ebrard advierte cuál es la principal dificultad para renegociar el T-MEC con Estados Unidos

Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

El rapero reitera públicamente su respaldo a Cazzu en medio del escándalo entre la artista y Christian Nodal, remarcando su distanciamiento actual de los demás Aguilar

Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Capturan en Argentina a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Emiliano Aguilar anuncia dueto con Cazzu en medio de rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Señalan a Marisela de presunta amenaza de muerte contra la asistente de su esposo Shuki: “Te vas a arrepentir”

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, aclara si le incomoda que la conductora viaje con Erik Rubín

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

DEPORTES

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

Qué pasará con la Comisión de Arbitraje con la separación de la Liga MX y la FMF

La Liga MX se separa de la FMF, este es el nuevo sistema de gobierno que se acordó en la Asamblea de Dueños

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas

Este es el jugador mexicano que Feyenoord estaría buscando ganarle a América y Monterrey