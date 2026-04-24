Niño mexicano se viraliza al bailar idéntico a Michael Jackson en el estreno de su película en cines

El pequeño bailó en su asiento y al pie de la pantalla, demostrando su amor por Michael Jackson (redes)

Un niño disfrazado de Michael Jackson se convirtió en el centro de atención durante los créditos de la biopic del Rey del Pop en una sala de cine de México, donde el público terminó ovacionando su interpretación y el ambiente rebasó cualquier reacción habitual a un estreno.

El estreno de la película protagonizada por Jaafar Jackson, que llegó esta semana a México y generó críticas divididas, dio pie a un fenómeno viral: la grabación del pequeño fan bailando movió redes sociales y renovó las muestras de devoción por el legado de Jackson.

Durante la función, el niño, acompañado de su familia y vestido como Michael Jackson, bailó en su asiento en cuanto terminaron los créditos. Los asistentes reaccionaron con gritos y aplausos.

El clip se volvió viral. (Crédito: redes)

Otro espectador, también caracterizado como Jackson, lo invitó a bailar al pie de la pantalla. Surgió entonces un duelo espontáneo al que se sumaron otros fans disfrazados, convirtiendo la despedida del cine en un espectáculo colectivo. Los asistentes pidieron más canciones y grabaron videos que, en cuestión de horas, circularon masivamente en redes sociales.

¿Qué dice la crítica de la película de Michael Jackson?

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Recepción general negativa La biopic está enfrentando una recepción global dominada por valoraciones negativas de la crítica especializada. Aunque el largometraje, dirigido por Antoine Fuqua, prometía un recorrido por los primeros 26 años de vida del cantante y cerca de dos décadas de carrera, medios internacionales destacaron una tendencia clara: el filme priorizó el espectáculo sobre la profundidad, omitió episodios controvertidos y evitó visiones contrapuestas.

Solo la actuación de Jaafar Jackson recibió elogios generalizados La interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”, se convirtió en el punto de consenso positivo entre críticos. Para Newsday , el parecido físico resultó “sorprendente”, con una actuación notable. El medio afirmó que, en la pista de baile, “juraría que el propio Rey del Pop había vuelto a la vida”. USA Today amplió la apreciación al señalar que “sus movimientos de baile y su cadencia vocal están estudiados a la perfección”. Estos reconocimientos a Jaafar se repitieron en otras reseñas, mientras que The Hollywood Reporter consideró que la película “será un cálido y reconfortante placer” para quienes evocan la etapa de mayor éxito del cantante.

La omisión de temas delicados provocó señalamientos Distintos sectores de la crítica coincidieron en que la omisión de las acusaciones de abuso sexual que marcaron la vida pública del cantante fue un déficit difícil de ignorar. Empire subrayó que “las actuaciones musicales no pueden ocultar el incómodo hecho de que hay otra faceta de la vida del artista que brilla por su ausencia”. Para Associated Press , la aproximación del filme al personaje resultó ilusa: “Creer ciegamente solo en esa celebridad, en esa fantasía, es repetir una triste historia una vez más”. Screen International argumentó que el largometraje “parece desconectado de la realidad” al no incorporar perspectivas contrapuestas, mientras que TheWrap consideró el resultado final como “publicidad de largo aliento” y “un ejercicio de control de daños”. The Guardian calificó la película como “frustrante e inerte”. La crítica lamentó que no abordara el hecho de que “Michael fue una víctima de abusos, brutalizado por su padre y despojado de su infancia”.

La estructura y narrativa recibieron cuestionamientos Las fallas en el desarrollo y la estructura también concentraron observaciones negativas. IndieWire señaló que los “grandes saltos de tiempo y de lógica” complicaron el seguimiento de la historia. En palabras de The Times , el filme fue “un vagabundeo sin rumbo por Wikipedia a través del catálogo de Jackson”, a lo que sumó la ausencia en el relato de personajes familiares como Janet Jackson.

