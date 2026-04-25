México

Incendio en departamento de la alcaldía Álvaro Obregón obliga a la evacuación de un centenar de vecinos

Personal de Bomberos de la Ciudad de México controlaron el fuego sin que se reportaran lesionados

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Al menos 100 personas evacuaron el inmueble. @SGIRPC_CDMX
Al menos 100 personas evacuaron el inmueble. @SGIRPC_CDMX

Un incendio se registró la tarde del viernes 24 de abril en un departamento ubicado en Prolongación 5 de Mayo y Calle 6, en la colonia La Martinica de la Alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC_CDMX) informó que su personal llevó a cabo la evacuación de al menos 100 personas como medida preventiva ante la emergencia.

Elementos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (Bomberos_CDMX) acudieron al sitio para realizar labores de control y sofocación del fuego.

De acuerdo con reportes, el incidente habría dejado una persona herida que se habría cortado con un vidrio. De momento, no se tiene el reporte de más personas lesionadas.

El incendio se extendió en un departamento más, por lo que dejó graves daños, reduciendo a cenizas el interior.

Protección civil no ha dado más información al respecto, por lo que también se desconoce el origen de lo que provocó el incidente.

Reportes señalan que los habitantes del edifico salieron tras ver que el incendio en un principio se salía de las ventanas.

@SGIRPC_CDMX
@SGIRPC_CDMX

Al menos tres camiones con pipas de agua acudieron al lugar de los hechos, donde las autoridades correspondientes lograron sofocar el incendio.

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