México

Alito Moreno exige justicia por el asesinato de Lina Rodríguez, secretaria de las Mujeres Ganaderas en Chihuahua

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua también condenó los hechos y pidió a las autoridades justicia

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El priísta culpó a Morena de la violencia que vive actualmente el país y aseguró que fracasó en lo más elemental, que es proteger la vida.
El priísta culpó a Morena de la violencia que vive actualmente el país y aseguró que fracasó en lo más elemental, que es proteger la vida. (Infobae México)

Lina Alejandra Rodríguez Castillo, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) fue asesinada en el municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua.

De acuerdo a los reportes locales, los hechos ocurrieron el 22 de abril, presuntamente por un hombre que la atacó con un cuchillo en un establecimiento de Agro Cali, ubicado en la carretera Cuauhtémoc-La Junta.

Al respecto, el presidente del PRI, Alito Moreno, condenó los hechos y exigió a las autoridades justicia para la joven. Además, denunció que en los gobiernos de Morena, el crimen organizado tienen total libertad en su actuación.

“El crimen organizado se mueve con libertad y la gente vive con miedo”, escribió desde sus redes sociales.

Además, señaló que la impunidad ha predominado y que las víctimas no han recibido atención ni justicia. “La gente vive con miedo. Esa es la realidad que intentan maquillar todos los días”, sentenció.

El priísta culpó a Morena de la violencia que vive actualmente el país y aseguró que fracasó en lo más elemental, que es proteger la vida.

“México está cansado de la incompetencia y de los pactos en lo oscuro. Exigimos justicia para Lina y seguridad de verdad para cada familia mexicana. ¡El PRI jamás renunciará a la lucha por un México seguro y en paz!" finalizó en su mensaje.

El priísta culpó a Morena de la violencia que vive actualmente el país y aseguró que fracasó en lo más elemental, que es proteger la vida.
El priísta culpó a Morena de la violencia que vive actualmente el país y aseguró que fracasó en lo más elemental, que es proteger la vida. (X: @alitomoreno)

Asesinan a líder ganadera en Chihuahua

El homicidio de la dirigente generó indignación y renovó las críticas sobre la situación de inseguridad en el país. Además, el crimen surge en un contesto en el que la gobernadora del estado, Maru Campos, está siendo cuestionada por la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, de los cuales se supo porque fallecieron en un accidente.

De acuerdo a los reportes locales, al rededor de las 16 horas, sujetos armados ingresaron al establecimiento y agredieron a varias mujeres, entre las que se encontraba Lina Rodríguez. Además, una mujer resultó gravemente herida, quien fue trasladada para recibir atención médica.

Ante los hechos, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua manifestó su pesar por el sensible fallecimiento “de nuestra estimada delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero y presidenta de MUGAM Chihuahua, Lina Alejandra Rodríguez Castillo”

A través de un comunicado, la organización destacó que “Lina era una mujer decidida. Fue la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Asimismo, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica”.

Además, la Unión hizo un llamado “a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas”.

“Expresamos nuestra más sentida solidaridad con su familia, amistades y colegas, a quienes acompañamos en este difícil momento”, finalizó el comunicado.

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