Amiga de Carolina Flores da detalles de cómo era la relación de la exreina con su suegra: “La atacaba”

La joven tenía 27 años de edad y dejó a un bebé de 8 meses (captura de pantalla)

Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, fue asesinada a balazos el 15 de abril en un departamento de Polanco. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la principal sospechosa fue su suegra, Erika N, quien ya tenía una orden de aprehensión. La indagatoria se realizó bajo el protocolo de feminicidio.

La nueva prueba clave surgió cuando el periodista Carlos Jiménez difundió un video registrado por una cámara con sensor de movimiento. En la grabación, Erika “N” sostenía una conversación con Carolina.

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Familiares, como Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, atribuyeron el crimen a una dinámica familiar marcada por episodios de control y celos, circunstancias que se habrían agravado durante el embarazo de Carolina Flores. En palabras para Univisión, Gómez Molina señaló que la distancia emocional entre las dos mujeres se volvió insostenible.

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, pidió la madre de Carolina Flores en su mensaje público reproducido por Univisión.

Amiga de la víctima confirma mala relación con la suegra

Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )

En entrevista tambien con Univisión, la mejor amiga de la víctima relató que el pasado mes de febrero viajó a Ciudad de México para visitar a Carolina. En el encuentro, la joven le preguntó cómo era la relación con la mamá de su pareja sentimental.

“Le pregunté ‘¿cómo te llevas con ella?’ y me dijo ‘ay, güey, no me quiere. No sé, nunca me ha querido, desde que me embaracé esto ha escalado más, me agüita mucho’“.

Esta información coincide con lo que dijo la madre de la víctima: que la relación se empezó a volver insostenible cuando Carolina se embarazó.

Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)

La amiga de la exreina de belleza la definió como “una persona que no le gustaban los problemas”, y añadió sobre la relación con Erika “N”: “Siempre tenía discusiones con ella, menosprecios, malos tratos, la atacaba”.

Finalmente, la joven, igual que la madre de la víctima, pidió justicia:

“La responsable de cometer el acto fue la suegra, hasta el momento no hay detenidos, exigimos que la fiscalía ya emita un comunicado donde de búsqueda para localizar a la señalada, que sea entregada a las autoridades”.