México

Amiga de Carolina Flores da detalles de cómo era la relación de la exreina con su suegra: “La atacaba”

Erika “N” es la principal sospechosa del feminicidio de la joven

Guardar
La joven tenía 27 años de edad y dejó a un bebé de 8 meses (captura de pantalla)
La joven tenía 27 años de edad y dejó a un bebé de 8 meses (captura de pantalla)

Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, fue asesinada a balazos el 15 de abril en un departamento de Polanco. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la principal sospechosa fue su suegra, Erika N, quien ya tenía una orden de aprehensión. La indagatoria se realizó bajo el protocolo de feminicidio.

La nueva prueba clave surgió cuando el periodista Carlos Jiménez difundió un video registrado por una cámara con sensor de movimiento. En la grabación, Erika “N” sostenía una conversación con Carolina.

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Familiares, como Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, atribuyeron el crimen a una dinámica familiar marcada por episodios de control y celos, circunstancias que se habrían agravado durante el embarazo de Carolina Flores. En palabras para Univisión, Gómez Molina señaló que la distancia emocional entre las dos mujeres se volvió insostenible.

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, pidió la madre de Carolina Flores en su mensaje público reproducido por Univisión.

Amiga de la víctima confirma mala relación con la suegra

Cronología del feminicidio de Carolina Flores, mostrando su retrato, casquillos de bala, un video de seguridad, un ataúd y a la suegra prófuga Erika Herrera
Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )

En entrevista tambien con Univisión, la mejor amiga de la víctima relató que el pasado mes de febrero viajó a Ciudad de México para visitar a Carolina. En el encuentro, la joven le preguntó cómo era la relación con la mamá de su pareja sentimental.

“Le pregunté ‘¿cómo te llevas con ella?’ y me dijo ‘ay, güey, no me quiere. No sé, nunca me ha querido, desde que me embaracé esto ha escalado más, me agüita mucho’“.

Esta información coincide con lo que dijo la madre de la víctima: que la relación se empezó a volver insostenible cuando Carolina se embarazó.

Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)
Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)

La amiga de la exreina de belleza la definió como “una persona que no le gustaban los problemas”, y añadió sobre la relación con Erika “N”: “Siempre tenía discusiones con ella, menosprecios, malos tratos, la atacaba”.

Finalmente, la joven, igual que la madre de la víctima, pidió justicia:

“La responsable de cometer el acto fue la suegra, hasta el momento no hay detenidos, exigimos que la fiscalía ya emita un comunicado donde de búsqueda para localizar a la señalada, que sea entregada a las autoridades”.

Temas Relacionados

Carolina FloresFeminicidioFeminicidiosPolancoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Los enemigos de “El Guano”: la pugna por el control criminal en el Triángulo Dorado

En medio de versiones sobre su captura, las autoridades revelaron la guerra con sus enemigos más peligrosos dentro del cártel de Sinaloa, pero también con otros grupos criminales

Los enemigos de “El Guano”: la pugna por el control criminal en el Triángulo Dorado

De Tepic a Saltillo, estas son las ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros, según el Inegi

El 61% de los mexicanos considera que su ciudad es insegura

De Tepic a Saltillo, estas son las ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros, según el Inegi

La FGR pide a dependencias de seguridad usar inteligencia como base para investigaciones efectivas

La fiscal subrayó que la información solo cobra sentido cuando se traduce en acciones concretas que impactan directamente en la integración de las carpetas

La FGR pide a dependencias de seguridad usar inteligencia como base para investigaciones efectivas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Movimiento Ciudadano rechaza Plan de Desarrollo de CDMX 2025–2045 por “fallas graves”

Acusa que el documento carece de presupuesto, indicadores y responsables claros, además de denunciar un proceso de consulta pública limitado y opaco

Movimiento Ciudadano rechaza Plan de Desarrollo de CDMX 2025–2045 por “fallas graves”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huachicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Las 7 fugas de “El Guano”: así ha escapado el hermano de “El Chapo” de todos los operativos para capturarlo

ENTRETENIMIENTO

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

Esta es la razón por la que Ángela Aguilar no estuvo en el palenque de Aguascalientes con Nodal, según Ventaneando

“La número uno en mi vida”: Así describen a Angélica Vale sus hijos tras divorcio con Otto Padrón

“Casa 12”, la película mexicana de suspenso que apuesta por una estética hipnótica en blanco y negro

DEPORTES

Tecnología lidera la preparación de México para el Mundial 2026 con sistemas biométricos y accesos inteligentes

Tecnología lidera la preparación de México para el Mundial 2026 con sistemas biométricos y accesos inteligentes

Presidente del CMLL revela el reto de la Arena México a 70 años de su historia para seguir conservando la tradición de la lucha libre

Sheinbaum impulsa la MLB en México durante la Mexico City Series 2026

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Chelito Delgado defiende a Larcamón tras su salida de Cruz Azul y respalda a Joel Huiqui para salvar la Liguilla