Albóndigas de zanahoria y arroz: opción baja en grasas, económica y llena de fibra

Las albóndigas de zanahoria y arroz son ideales para una comida vegetariana o acompañamiento. Son económicas, rendidoras y muy fáciles de hacer, con mucha fibra, color y sabor.
Receta de albóndigas de zanahoria y arroz
La base es zanahoria rallada y arroz cocido, unidas con huevo, pan rallado y condimentos. Se pueden cocinar al horno, a la sartén o en salsa, y quedan doradas por fuera y tiernas por dentro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco o integral cocido (bien escurrido y frío)
- 2 zanahorias grandes ralladas
- 1/2 cebolla finamente picada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 huevos grandes
- 1/2 taza de pan rallado (y un poco más para empanar)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional, puede ser parmesano o panela)
- 1 cucharada de perejil picado (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para dorar (si es a la sartén)
Cómo hacer albóndigas de zanahoria y arroz, paso a paso
- En un bol, mezclar el arroz cocido, la zanahoria rallada, cebolla, ajo, perejil, queso, huevos, pan rallado, sal y pimienta.
- Integrar bien hasta obtener una masa húmeda y moldeable (si hace falta, sumar más pan rallado).
- Formar bolitas del tamaño de una nuez y pasar por pan rallado para empanarlas.
- Cocinar:
- Al horno: Disponer en bandeja aceitada y hornear a 200°C durante 18-20 minutos, girando a mitad de cocción.
- A la sartén: Calentar poco aceite y dorar las albóndigas por todos lados, 8-10 minutos.
- En salsa: Dorar primero y luego cocinar 10 minutos en salsa de tomate casera.
- Servir calientes, con salsa, ensalada, arroz o en tacos/pita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 16-18 albóndigas (4 porciones como principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 20 g
- Proteínas: 4 g
Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y si usás queso.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerarlas ya cocidas.
