Albóndigas de zanahoria y arroz: opción baja en grasas, económica y llena de fibra

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Primer plano de tres albóndigas doradas de zanahoria y arroz en plato blanco. Una está partida, mostrando el interior. Llevan salsa de tomate y ensalada.
Albóndigas doradas de zanahoria y arroz se presentan elegantemente en un plato blanco, bañadas en salsa de tomate y guarnecidas con una fresca ensalada de lechuga, pepino y tomate, con un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas de zanahoria y arroz son ideales para una comida vegetariana o acompañamiento. Son económicas, rendidoras y muy fáciles de hacer, con mucha fibra, color y sabor.

Receta de albóndigas de zanahoria y arroz

La base es zanahoria rallada y arroz cocido, unidas con huevo, pan rallado y condimentos. Se pueden cocinar al horno, a la sartén o en salsa, y quedan doradas por fuera y tiernas por dentro.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Albóndigas de zanahoria y arroz en salsa roja dentro de una cazuela de barro, con rebanadas de pan blanco y hojas de albahaca a un lado.
Albóndigas de zanahoria y arroz en cazuela de barro con salsa roja, acompañadas de rebanadas de pan y hojas frescas, creando un ambiente hogareño y apetitoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 2 tazas de arroz blanco o integral cocido (bien escurrido y frío)
  2. 2 zanahorias grandes ralladas
  3. 1/2 cebolla finamente picada
  4. 1 diente de ajo picado (opcional)
  5. 2 huevos grandes
  6. 1/2 taza de pan rallado (y un poco más para empanar)
  7. 2 cucharadas de queso rallado (opcional, puede ser parmesano o panela)
  8. 1 cucharada de perejil picado (opcional)
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. Aceite para dorar (si es a la sartén)

Cómo hacer albóndigas de zanahoria y arroz, paso a paso

  1. En un bol, mezclar el arroz cocido, la zanahoria rallada, cebolla, ajo, perejil, queso, huevos, pan rallado, sal y pimienta.
  2. Integrar bien hasta obtener una masa húmeda y moldeable (si hace falta, sumar más pan rallado).
  3. Formar bolitas del tamaño de una nuez y pasar por pan rallado para empanarlas.
  4. Cocinar:
    1. Al horno: Disponer en bandeja aceitada y hornear a 200°C durante 18-20 minutos, girando a mitad de cocción.
    2. A la sartén: Calentar poco aceite y dorar las albóndigas por todos lados, 8-10 minutos.
    3. En salsa: Dorar primero y luego cocinar 10 minutos en salsa de tomate casera.
  5. Servir calientes, con salsa, ensalada, arroz o en tacos/pita.
Primer plano de albóndigas de zanahoria y arroz en salsa roja dentro de una cazuela de barro, con pan rebanado y ensalada de hojas verdes al fondo.
Albóndigas de zanahoria y arroz en una cazuela de barro con salsa roja, acompañadas de pan rebanado y hojas verdes, sugiriendo un ambiente hogareño y reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 albóndigas (4 porciones como principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Proteínas: 4 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño y si usás queso.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerarlas ya cocidas.

