Roberto Velasco asiste a presentación de informe de la ONU, destaca trabajo con todas las instancias del organismo

Roberto Velasco lideró la presentación del informe de resultados de ONU México 2020-2025 en la Cineteca Chapultepec. Crédito: X/@SRE_mx

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, resaltaron que México avanza en bienestar y desarrollo sostenible tras la ejecución de más de cuatrocientas iniciativas conjuntas de cooperación internacional entre 2020 y 2025.

En este periodo el país fortaleció la protección de más de 35 millones de mujeres y niñas, amplió derechos para menores y atendió a población refugiada, según el Informe de Resultados del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible presentado hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la ONU México.

El informe —presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ONU México y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en la Cineteca de Chapultepec— documenta el despliegue de más de 400 iniciativas de cooperación en las 32 entidades federativas.

Las acciones entre ONU México y el Gobierno Federal fortalecieron la protección de 35 millones de mujeres y niñas e impulsaron mayores derechos para menores en todo el país. Crédito: X/@SRE_mx

En la última etapa, el trabajo conjunto se traduce en el acceso mejorado a salud, educación y alimentación para más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes, así como el acompañamiento integral para más de 200 mil personas en situación de movilidad y refugiadas.

Las acciones emprendidas abarcan cuatro áreas estratégicas: igualdad e inclusión; prosperidad e innovación; economía verde y cambio climático; así como paz, justicia y Estado de derecho. Todo el marco opera con enfoques transversales en género y movilidad humana.

Esta colaboración define la ruta para una nueva etapa enfocado en innovación, transformación digital y reindustrialización sostenible bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Agenda 2030.

Velasco destaca la colaboración de México con la ONU

El informe de ONU México destaca avances en salud, educación y alimentación en las 32 entidades federativas mexicanas. Crédito: X/@SRE_mx

Durante la presentación, Velasco subrayó que el país mantiene un compromiso con la ONU desde 1945, con aportaciones en derecho internacional, desarme, derechos humanos y desarrollo económico y social sostenible. El responsable de la SRE sostuvo que la cooperación internacional tiene mayor efecto cuando responde directamente a las prioridades nacionales mexicanas.

Por su parte, Baiocchi describió a México como socio estratégico del multilateralismo y plantea la urgencia de que la ONU se mantenga orientada a la eficiencia, coherencia y resultados concretos.

En las redes de la SRE se estableció que Roberto Velasco "reiteró que el @GobiernoMX trabaja de la mano con cada una de las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas para incorporar las muy distintas perspectivas que hay en un país tan diverso como el nuestro para asegurar que esas voces resulten beneficiadas a través de la cooperación internacional."

Comisionado de la ONU reconoce las leyes mexicanas en materia de personas desaparecidas

Volker Türk destaca la Ley General sobre Desaparición Forzada en México como referente internacional en derechos humanos. REUTERS/Yamam Al Shaar

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó este 23 de abril una visita de cuatro días a México donde calificó como “referencia a nivel internacional” la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, reconoció los avances en reducción de la pobreza y destacó el mecanismo nacional de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

Entre los logros destacados por Türk durante su visita a México del 19 al 22 de abril, sobresalen los avances en reducción de la pobreza, ampliación del acceso a programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad social.