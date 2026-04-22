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México a punto de firmar nuevo Tratado de Libre Comercio con Europa: cuáles son los beneficios

Roberto Velasco Álvarez, actual secretario de Relaciones Exteriores, tuvo una serie de reuniones para fijar fecha del próximo encuentro con funcionarios de la Unión Europea

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México y la Unión Europea afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado. (Foto: SRE)
México y la Unión Europea afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado. (Foto: SRE)

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, concluyó su visita de trabajo en Bruselas, Bélgica, en vísperas de la firma de un nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que busca fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación política entre ambos bloques.

La modernización del Acuerdo Global UE-México establece un marco actualizado y ambicioso para profundizar la relación bilateral, integrando un pilar político y de cooperación, así como un pilar comercial y de inversión. Este avance permitirá sustituir el acuerdo vigente desde el año 2000, ampliando las oportunidades económicas y regulando nuevas áreas como la protección de inversiones y el desarrollo sustentable.

México busca consolidar su posición en el comercio internacional

En reuniones con António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Velasco afinó detalles para la visita de funcionarios europeos y la firma del acuerdo.

También se revisó la agenda bilateral para aumentar el trabajo conjunto en salud, seguridad y asuntos digitales, mientras que con Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, se exploraron vías de colaboración en transición energética y desarrollo sustentable.

México y la Unión Europea afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado. (Foto: SRE)
México y la Unión Europea afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado. (Foto: SRE)

La visita de Velasco a Bruselas incluyó encuentros con líderes políticos y empresariales europeos, con énfasis en la capitalización de oportunidades emergentes y la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los problemas del sistema económico global.

Así funciona el tratado entre México y la Unión Europea

La relación comercial entre la Unión Europea y México opera bajo el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global. Este acuerdo, vigente desde el año 2000, establece las reglas para el diálogo político, el comercio y la cooperación bilateral.

El pilar comercial del Acuerdo Global evolucionó hasta convertirse en un Acuerdo de Libre Comercio, que regula tanto el intercambio de mercancías como de servicios. Estas disposiciones se aplican desde octubre de 2000 y 2001, respectivamente.

En 2016, ambas partes decidieron modernizar el acuerdo. El proceso incluyó negociaciones para actualizar las reglas comerciales y de contratación pública. La Unión Europea anunció la conclusión de estas negociaciones a principios de 2025 y, en septiembre de ese año, propuso formalmente la firma y entrada en vigor del nuevo acuerdo.

México y la Unión Europea afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado. (Foto: SRE)
México y la Unión Europea afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado. (Foto: SRE)

La modernización se concreta en dos instrumentos jurídicos: el Acuerdo Global Modernizado, que abarca aspectos políticos, de cooperación, comercio e inversión, y un acuerdo comercial provisional que regula únicamente las competencias exclusivas de la UE en materia comercial. El nuevo marco sustituirá al anterior una vez que se complete el proceso de ratificación.

Beneficios principales del acuerdo comercial UE-México

La actualización del acuerdo entre México y la Unión Europea busca fortalecer y ampliar la relación económica y política. El nuevo marco modernizado ofrece oportunidades para incrementar el comercio y la inversión, facilitando el acceso a mercados y fomentando la cooperación en sectores clave.

El acuerdo promueve el desarrollo de estándares avanzados en temas como sostenibilidad y protección de inversiones. También establece mecanismos para mejorar la transparencia y la participación en licitaciones públicas, tanto en la Unión Europea como en México.

Entre los beneficios destacados, se incluyen la reducción de barreras arancelarias, la apertura de sectores estratégicos y la promoción de valores compartidos como la protección ambiental y los derechos laborales. Con esto, el acuerdo busca consolidar una relación mutuamente ventajosa y adaptada a los desafíos globales actuales.

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