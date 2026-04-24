Imelda Tuñón asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen por temas legales y podría pedirlas a Maribel Guardia

La disputa legal por las cenizas de Julián Figueroa enfrenta a Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia tras más de un año del fallecimiento del cantante. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

La disputa legal por las cenizas de Julián Figueroa sumó un nuevo capítulo tras un año de que comenzó el conflicto por la custodia de José Julián, hijo del cantante fallecido.

La familia permaneció dividida y la disputa mediática se mantuvo, mientras que la viuda y la madre del cantante sostuvieron posiciones opuestas sobre el destino de los restos cremados.

En el último tramo del litigio, Imelda Garza Tuñón afirmó que la ley la reconoció como primera depositaria de los restos, aunque evitó exigir la entrega y dejó abierta la posibilidad de recurrir a instancias judiciales.

Imelda Garza Tuñón sostiene que la ley la reconoce como depositaria legal de los restos cremados de Julián Figueroa, pero descarta exigir su entrega por la vía judicial. (Instagram: @imetunon)

Imelda Garza Tuñón sostuvo que la ley la respaldaba como depositaria

Imelda Garza declaró ante la prensa que no tenía la intención de demandar a su exsuegra ni de exigir nada por la vía judicial.

“Eso se va a tratar legalmente, yo no le voy a exigir nada. Yo no le estoy exigiendo las cenizas, al contrario, sé que como madre le duele mucho. Legalmente sólo dije una verdad muy incómoda y muy fea, pero es una verdad, legalmente las cenizas le tocan a la esposa, pero es todo. En caso de que le pida legalmente las cenizas me las tendría que entregar a mí, pero no voy a hacer eso”, dijo Garza en un encuentro con medios de comunicación.

Asimismo, afirmó que la legislación civil la reconocía como beneficiaria legal, pero recalcó que no pretendía intervenir en el proceso de duelo de Maribel Guardia, pero anticipó que el asunto “se va a tratar legalmente” si se insiste en mantener las cenizas.

El conflicto familiar toma relevancia mediática debido a las posiciones opuestas entre la viuda de Julián Figueroa y su madre sobre el destino de las cenizas. (Instagram imetunon)

Maribel Guardia mantuvo los restos en resguardo hasta decidir su destino

Por su parte, Maribel Guardia aseguró que las cenizas de su hijo permanecieron en su domicilio mientras decidía cuándo depositarlas en un nicho adquirido para ese fin. Además, destacó que dio prioridad al acceso de su nieto al lugar donde descansarían los restos de su padre.

“Ya tengo el nicho comprado, sobre todo por el niño, cuando crezca es importante que sepa dónde está su papá y yo sé que tendré el valor, pero llevo tres años nada más, yo creo que esto es un proceso pero ya está la lápida con la iglesia con el nombre de Julián es cuestión de que yo me decida“, compartió semanas atrás.

De esa forma, reiteró que el niño debía saber dónde estaría su padre y que el proceso de duelo requería tiempo para tomar la decisión definitiva.

Maribel Guardia mantiene las cenizas de su hijo en su domicilio mientras decide depositarlas en un nicho adquirido especialmente para ese propósito. (RS)

Cronología de la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón

En enero de 2025, Maribel Guardia interpuso una denuncia por presunta violencia familiar y consumo de sustancias contra Imelda Garza , solicitando la custodia de José Julián .

El menor permaneció bajo resguardo de la actriz durante un corto periodo, pero las autoridades devolvieron la custodia a su madre.

Más de un año después, el conflicto se centró en el destino de las cenizas de Julián Figueroa, con posiciones encontradas entre la viuda y la actriz.

Hasta el cierre de este capítulo, ninguna de las partes formalizó una nueva acción legal, pero ambas mantuvieron la posibilidad de intervenir judicialmente si no alcanzaban acuerdo.