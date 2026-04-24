Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel  muestran su romance en el concierto de The Weeknd: “Contigo todo es mejor”

Los integrantes de 'Hoy' disfrutaron el concierto del canadiense

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel asistieron juntos al concierto de The Weeknd en la Ciudad de México el pasado 22 de abril, donde compartieron momentos de cercanía y alegría durante el espectáculo realizado en el Estadio GNP Seguros.

En sus cuentas de Instagram, ambos publican imágenes y videos de la velada, evidenciando su relación sentimental tras años de amistad.

Entre la multitud asistente al tercer y último show del After Hours Til Dawn Stadium Tour en la capital, la conductora y su pareja aparecen bailando y cantando éxitos como The Hills, Baptized in Fear, Starboy y I Feel It Coming.

La pareja asistió al show de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros, donde compartió momentos románticos y publicados en Instagram (IG)

Origel publicó: “Es que… Qué concierto. Contigo @andrealegarreta”, mientras Legarreta respondió: “Contigo todo es mejor”, acompañando videos donde se observan juntos y sonrientes.

Las experiencias compartidas forman parte de la etapa de noviazgo que la pareja ha mostrado previamente en viajes a San Miguel Allende y otros eventos. Ante la prensa, Luis Carlos Origel ha expresado estar “muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel disfrutaron temas como The Hills y Starboy juntos, mostrando complicidad en el After Hours Til Dawn Stadium Tour (IG)

Origel también afirmó que la relación cordial entre Andrea Legarreta y su exesposo Erik Rubín no le afecta y considera que cada quien sabe manejar sus propias dinámicas familiares. Sobre el reciente viaje de Legarreta con sus hijas y Rubín a Disneyland, Origel declara:

“Nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”, en entrevista con los medios.

Los presentadores llevan años de amistad y unos meses de noviazgo (@andrealegarreta, Instagram)

El coach de fitness remarcó que no le afecta la relación entre la conductora y el cantante ex Timbiriche. “Estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, aseguró en declaraciones dadas a la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, donde colabora como parte del programa Hoy.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel viven su relación sentimental en el concierto de The Weeknd en la Ciudad de México (IG)

The Weeknd, aclamado en suelo mexicano

The Weeknd mantiene una relación activa y creciente con México en los últimos años, principalmente a través de su música y presentaciones en vivo.

El cantante canadiense regresó a la Ciudad de México con dos conciertos programados para el 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Estas fechas forman parte de su gira “After Hours Til Dawn Tour”, reconocida internacionalmente por su gran producción y visuales innovadores.

The Weeknd ya había visitado México en 2018 y 2023 (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

En esta ocasión, la invitada especial fue la cantante brasileña Anitta, quien colaboró con The Weeknd en su álbum más reciente y se sumó al espectáculo en México y Brasil.

Antes de este regreso, The Weeknd ya había visitado México en 2018 y 2023, donde también agotó localidades y generó gran expectativa. Además de su presencia física con conciertos, el artista mantiene un compromiso social donando parte de la recaudación de boletos a iniciativas contra el hambre y la educación a través de Global Citizen y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.