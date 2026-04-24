Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel  muestran su romance en el concierto de The Weeknd: “Contigo todo es mejor”

Los integrantes de 'Hoy' disfrutaron el concierto del canadiense
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel asistieron juntos al concierto de The Weeknd en la Ciudad de México el pasado 22 de abril, donde compartieron momentos de cercanía y alegría durante el espectáculo realizado en el Estadio GNP Seguros.
En sus cuentas de Instagram, ambos publican imágenes y videos de la velada, evidenciando su relación sentimental tras años de amistad.
Entre la multitud asistente al tercer y último show del After Hours Til Dawn Stadium Tour en la capital, la conductora y su pareja aparecen bailando y cantando éxitos como The Hills, Baptized in Fear, Starboy y I Feel It Coming.
Origel publicó: “Es que… Qué concierto. Contigo @andrealegarreta”, mientras Legarreta respondió: “Contigo todo es mejor”, acompañando videos donde se observan juntos y sonrientes.
Las experiencias compartidas forman parte de la etapa de noviazgo que la pareja ha mostrado previamente en viajes a San Miguel Allende y otros eventos. Ante la prensa, Luis Carlos Origel ha expresado estar “muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”.
Origel también afirmó que la relación cordial entre Andrea Legarreta y su exesposo Erik Rubín no le afecta y considera que cada quien sabe manejar sus propias dinámicas familiares. Sobre el reciente viaje de Legarreta con sus hijas y Rubín a Disneyland, Origel declara:
“Nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”, en entrevista con los medios.
El coach de fitness remarcó que no le afecta la relación entre la conductora y el cantante ex Timbiriche. “Estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, aseguró en declaraciones dadas a la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, donde colabora como parte del programa Hoy.
The Weeknd, aclamado en suelo mexicano
The Weeknd mantiene una relación activa y creciente con México en los últimos años, principalmente a través de su música y presentaciones en vivo.
El cantante canadiense regresó a la Ciudad de México con dos conciertos programados para el 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Estas fechas forman parte de su gira “After Hours Til Dawn Tour”, reconocida internacionalmente por su gran producción y visuales innovadores.
En esta ocasión, la invitada especial fue la cantante brasileña Anitta, quien colaboró con The Weeknd en su álbum más reciente y se sumó al espectáculo en México y Brasil.
Antes de este regreso, The Weeknd ya había visitado México en 2018 y 2023, donde también agotó localidades y generó gran expectativa. Además de su presencia física con conciertos, el artista mantiene un compromiso social donando parte de la recaudación de boletos a iniciativas contra el hambre y la educación a través de Global Citizen y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.