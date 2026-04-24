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Cuáles son los mejores sustitutos naturales del azúcar

Descubre cuáles son los endulzantes recomendados por expertos y cómo incorporarlos a tu alimentación diaria sin perder sabor

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Una mano vierte edulcorante granulado de un sobre celeste liso en una taza de café oscuro. La taza está sobre una mesa de madera en una cafetería.
Conoce la opinión de los especialistas y encuentra opciones que ayudan a mantener una dieta equilibrada y deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el consumo de azúcar es una recomendación constante entre especialistas en nutrición y salud. Diversos estudios asocian el exceso de azúcar con enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares.

Ante este panorama, cada vez más personas buscan opciones naturales para endulzar sus alimentos y bebidas sin sacrificar el sabor ni poner en riesgo su salud.

En el mercado existen varios sustitutos que prometen ser alternativas más saludables al azúcar refinado y que pueden adaptarse a diferentes estilos de vida y necesidades alimenticias.

Un bol de cerámica contiene terrones de azúcar blancos y morenos sobre una mesa de madera en una cocina. Azúcar granulada esparcida y una ventana luminosa al fondo.
Reducir el consumo de azúcar ayuda a prevenir enfermedades como diabetes, obesidad y afecciones cardiovasculares, según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores sustitutos naturales del azúcar

Como sabemos consumir azúcar en exceso puede traer diversos problemas de salud. Por esta razón es importante conocer cuáles son los mejores sustitutos que se pueden usar para disminuir o reemplazar el azúcar.

De acuerdo con información de Healthline, algunos de los mejores sustitutos naturales del azúcar que recomiendan especialistas en nutrición y salud para 2026 incluyen:

  • Estevia: Es un endulzante de origen vegetal, sin calorías y con un poder endulzante muy superior al azúcar. No eleva el azúcar en sangre y es seguro para personas con diabetes. Es uno de los más recomendados para endulzar bebidas y postres sin añadir calorías extras.
  • Fruta del monje (monk fruit): Es un edulcorante natural, también sin calorías y mucho más dulce que el azúcar. No afecta los niveles de glucosa y aporta antioxidantes. Suele usarse en combinación con otros edulcorantes para mejorar su sabor.
  • Alulosa: Es un tipo de azúcar presente en frutas como los higos. Tiene un sabor muy similar al azúcar, aporta muy pocas calorías y no eleva la glucosa en sangre. Es ideal para quienes buscan cuidar su peso y controlar la diabetes.
  • Azúcar de coco: Se obtiene de la savia del cocotero. Tiene un índice glucémico más bajo que el azúcar refinado y contiene minerales como potasio, zinc y hierro. Se recomienda como alternativa menos procesada, aunque sigue siendo azúcar y debe consumirse con moderación.
  • Miel cruda: Aporta antioxidantes, vitaminas y minerales. Tiene un índice glucémico menor que el azúcar tradicional y es valorada por sus compuestos bioactivos, pero no debe considerarse libre de riesgos si se consume en exceso.
  • Jarabe de arce: Contiene minerales y antioxidantes. Es más natural y menos procesado, pero sigue siendo una forma de azúcar, por lo que se recomienda usarlo en porciones pequeñas.
  • Dátiles y purés de frutas: Los dátiles, el puré de manzana o plátano pueden endulzar postres y bebidas, además de aportar fibra, vitaminas y antioxidantes.
  • Jarabe de yacón: Tiene bajo índice glucémico y funciona como prebiótico, alimentando a las bacterias buenas del intestino.
  • Eritritol y xilitol: Son alcoholes de azúcar bajos en calorías. El eritritol es casi igual de dulce que el azúcar, pero aporta solo una fracción de las calorías y no eleva la glucosa. El xilitol también es bajo en calorías y tiene beneficios para la salud dental, pero en exceso puede causar molestias digestivas.
Manos abriendo un sobre de stevia y vertiendo el edulcorante granulado en una taza de café caliente. En la mesa hay tostadas, un tenedor y un cuchillo.
La estevia y la fruta del monje se consolidan como los endulzantes naturales favoritos para personas con diabetes por no elevar la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la moderación y en preferir sustitutos menos procesados, sobre todo para quienes buscan mantener una dieta equilibrada y reducir el consumo de azúcar refinado.

La estevia, la alulosa, la fruta del monje, el azúcar de coco, la miel y los purés de frutas son las opciones más destacadas por su perfil nutricional y bajo impacto glucémico.

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