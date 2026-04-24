Autoridades de Argentina añaden intento de homicidio contra funcionarios a los delitos ligados a Fernando Farías

Fernando Farías Laguna era buscado desde el 2025 (Redes sociales)

A través de un video, la Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, un hombre de origen mexicano buscado desde hace meses.

Las autoridades mexicanas destacaron que el arresto fue resultado de meses de trabajo entre diversas instituciones de seguridad a nivel internacional.

Alejandra Monteoliva detalló que el sujeto capturado viajó desde Colombia y trató de entrar con documentos falsos con lo que pretendía hacerse pasar como una persona de origen guatemalteca. El sujeto estaría relacionado con una red del denominado huachicol fiscal.

Los delitos ligados al vicealmirante

La mujer destacó que el hombre es buscado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), además de que contaba con ficha roja de la Interpol.

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informa sobre el elemento de Semar detenido en Buenos Aires

“Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. Farías Laguna es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México, haciéndolos pasar por aceites y aditivos”, son parte de las declaraciones de la funcionaria argentina.

Es decir, en la lista de crímenes Monteoliva añade el de intento de homicidio a funcionarios de México, pues el reporte del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, establece que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Incluso, García Harfuch establece que el hombre es acusado de sería líder de una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos.

“Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”, finalizó Alejandra Monteoliva.

El despacho de abogados señaló la situación actual mediante un comunicado. Crédito: Especial

La detención fue realizada por elementos de Argentina, con el acompañamiento de agencias internacionales y la estrecha colaboración la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, así como Interpol México y Argentina.

En septiembre de 2025 Fernando Farías obtuvo de un juez una suspensión definitiva lo que derivó en que no pudiera ser capturado. Sin embargo, a inicios de octubre del año pasado le fue retirada la suspensión. Debido a lo anterior es que las autoridades pudieron capturar al hombre.

Sin notificación, advierten abogados

Luego de darse a conocer la noticia de la detención, el despacho Epigmenio Mendieta señaló que, si bien las autoridades federales informaron el arresto, no ha habido una notificación formal a la parte defensora ni a los familiares sobre la detención del vicealmirante.

“Ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, ni tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido”, es parte del informe.