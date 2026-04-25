Tarjeta Dorada: cómo obtener testamento a bajo costo y otros servicios notariales

Estos apoyos son resultado de convenios entre el gobierno, el Colegio de Notarios y otras instituciones, y se anuncian como parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer la inclusión y el acceso a derechos de las personas mayores. (Gobierno de Guerrero)

La Tarjeta Dorada, Envejecimiento con Bienestar es un programa dirigido a adultos mayores de 60 años

A través de esta iniciativa se facilita el acceso a testamentos a bajo costo y servicios notariales con tarifas preferenciales, entre otros beneficios.

Esta iniciativa busca ofrecer apoyos concretos a la población mayor residente en la entidad de Guerrero.

Estos apoyos son resultado de convenios entre el gobierno, el Colegio de Notarios y otras instituciones, y se anuncian como parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer la inclusión y el acceso a derechos de las personas mayores.

Requisitos y procedimiento para acceder a testamentos y servicios notariales económicos

Un adulto mayor sonriente recibe su Tarjeta Dorada de una empleada del gobierno de Guerrero, un beneficio exclusivo para residentes de 60 años o más que ofrece descuentos en servicios y actividades recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tramitar la Tarjeta Dorada, las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos: tener 60 años o más, residir en Guerrero, presentar identificación oficial (INE), comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP actualizada, llenar el formulario de solicitud y autorizar el uso de datos personales.

El trámite se realiza exclusivamente de manera presencial en el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Mayores (IGATIPAM), ubicado en la Calle Francisco I. Madero No. 22, colonia Centro de Chilpancingo de los Bravo. En caso de que el beneficiario no pueda acudir personalmente, puede asistir un familiar directo con la documentación requerida de ambos.

La obtención de la Tarjeta Dorada permite a quienes la poseen acceder a testamentos a bajo costo y asesoría notarial gratuita, además de descuentos en otros trámites como el pago de agua, predial y licencias de conducir.

Estos beneficios están disponibles desde el año pasado y vigentes a la fecha forman parte de una red de apoyos que también incluye descuentos en transporte, consultas médicas gratuitas y promociones en más de 500 comercios.

Alcances, vigencia y canales oficiales de información

La Tarjeta Dorada es válida únicamente en el estado de Guerrero y fue creada bajo la administración del Dr. Pablo André Gordillo Olivero.

El programa está vigente durante 2026 y su cobertura incluye a todas las regiones de la entidad, con una meta inicial de incorporar a 40 mil beneficiarios.

Los interesados deben mantenerse atentos a los anuncios y convocatorias del gobierno estatal para conocer la disponibilidad de registros y jornadas especiales de atención.

La información oficial y los detalles actualizados sobre requisitos, vigencia y establecimientos participantes están disponibles en los canales institucionales del Gobierno del Estado de Guerrero y el IGATIPAM.

Para atender dudas, el número de contacto es 747 471 4233 y el horario de atención es de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas. El programa no se encuentra disponible de forma virtual, por lo que la gestión es presencial.

Otros beneficios integrales de la Tarjeta Dorada en Guerrero

Los beneficiarios acceden a consultas médicas generales gratuitas en centros de salud pública participantes, así como descuentos en medicamentos y estudios clínicos en farmacias y laboratorios afiliados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los testamentos a bajo costo y los descuentos notariales, la Tarjeta Dorada incluye una amplia gama de apoyos para personas adultas mayores durante 2026.

Los beneficiarios acceden a consultas médicas generales gratuitas en centros de salud pública participantes, así como descuentos en medicamentos y estudios clínicos en farmacias y laboratorios afiliados.

El programa incorpora descuentos en transporte público urbano y suburbano, permitiendo a las personas adultas mayores movilizarse con tarifas preferenciales dentro de Guerrero. También se ofrecen reducciones en el pago de servicios municipales, como agua potable, impuesto predial y licencias de conducir.

Quienes cuentan con la Tarjeta Dorada pueden obtener promociones y precios preferentes en más de 500 comercios y establecimientos adheridos en todo el estado, que abarcan desde tiendas de abarrotes, ópticas, laboratorios, clínicas dentales, zapaterías y supermercados, hasta restaurantes, estéticas y otros servicios.

El gobierno estatal promueve el uso de la Tarjeta Dorada como una herramienta integral que busca mejorar la calidad de vida en la vejez, facilitando el acceso a derechos y servicios básicos, así como alentando la participación activa de las personas mayores en la sociedad.