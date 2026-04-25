Crece desempleo en México, hay más de un millón de personas buscando trabajo: Inegi

Un vendedor ambulante ofrece sus productos en una calle de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

En marzo de 2026, la tasa de desempleo en México alcanzó su valor más alto desde 2023, repunte atribuido a la pérdida de puestos en la industria manufacturera y la construcción, así como al menor dinamismo de servicios sociales y de transporte, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta elevación en el desempleo contrasta con la tendencia de meses previos y coloca a la economía mexicana frente a uno de los desafíos laborales más marcados de los últimos años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el país registró una Población Económicamente Activa (PEA) de 61 millones 645 mil 660 personas durante marzo, una reducción de 222 mil 256 personas frente a febrero. La cantidad de personas ocupadas descendió a 60 millones 151 mil 886, con una pérdida de 116 mil plazas en un solo mes.

El número de desocupados —personas que buscan trabajo y están disponibles— subió a un millón 493 mil 774 en marzo. Este incremento llevó la tasa de desempleo nacional de 2.72% en febrero a 2.80% un mes después. Según el reporte del Inegi, es el nivel más alto en más de dos años.

54% de la población ocupada en México trabaja en la informalidad. EFE/ Mario Guzmán

El nivel de informalidad laboral persiste por encima del 54%

La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54.8% en marzo de 2026. Esta proporción supera por quinientos puntos base el registro obtenido en el mismo mes de 2025, cuando se reportó 54.3%. Las cifras provenientes de la ENOE advierten que más de la mitad de las personas ocupadas lo hacen en empleos sin acceso a prestaciones ni seguridad social.

En el caso de la subocupación —personas con trabajo pero que buscan laborar más horas— el dato se situó en 6.7%. En marzo de 2025, el indicador fue de 6.6%. Estas tendencias muestran que, junto con la menor generación de plazas, se mantiene la presión sobre quienes ya tienen algún empleo pero requieren ampliar su jornada o buscar un segundo ingreso.

Por otra parte, la tasa de participación económica —proporción de la población de 15 años o más que trabaja o busca empleo— se colocó en 58.6% en marzo de 2026. Esta cifra resulta menor en comparación con el 59.3% registrado en marzo de 2025. Sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó en 558 mil personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que significa un mayor número de mexicanos en edad productiva integrándose al mercado laboral.

Manufactura, construcción y servicios sociales presentan retroceso

El Inegi atribuye la disminución en los niveles de empleo principalmente a las dificultades que enfrenta la industria manufacturera y la construcción, dos de los sectores con mayor peso en la economía nacional.

También se observa una ralentización en actividades ligadas a los servicios sociales y al transporte, lo que limita la recuperación en la creación de nuevos empleos formales.

La tasa de desocupación de 2.80% representa el dato más inmediato de alarma, pero las cifras de informalidad y subocupación evidencian una mayor precarización de las condiciones laborales en México. Las tendencias señaladas por la ENOE muestran un mercado de trabajo que enfrenta presiones crecientes en múltiples frentes.