México

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

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El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de este viernes.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:05

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ760

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 08:15

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1356

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:55

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:15

Estatus: Demorado

Vuelo: TA431

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 16:45

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:15

Estado: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:18

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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