¿Cuál sería el sueldo de Luisa María Alcalde si queda al frente de la Consejería Jurídica de la presidenta de México?

Luisa María Alcalde podría dejar la dirigencia de Morena por petición de Claudia Sheinbaum. (Foto: X/Luisa Alcalde)

El cargo que deja Esthela Damián Peralta en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podría ser ocupado por la actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Este cambio fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia que se llevó a cabo en Palacio Nacional la mañana de este 22 de abril, sin embargo, la líder morenista confesó que necesita tiempo para evaluar la decisión:

“Me siento muy honrada de que la presidenta haya pensado en mi para incorporarme en su equipo de trabajo, al gabinete, a la Consejería Jurídica. Sin duda para mi significa un reconocimiento de mi trayectoria”.

Así contestó la dirigente de Morena en una entrevista realizada por N+, donde aseguró que sí hubo respuesta directa a la mandataria: “Deme un ratito para pensarlo”.

¿Cuál es el sueldo de la Consejera Jurídica de Sheinbaum?

Hasta el 30 de abril, Esthela Damián ocupará el cargo como Consejera Jurídica de la presidenta, debido a que este miércoles presentó su renuncia, un anunció que reafirmó el movimiento revelado por Sheinbaum, en su cuenta de X escribió el siguiente mensaje junto a una fotografía con la mandataria:

“No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones. Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido... Agradezco a la Presidenta de México la confianza depositada en mi durante todos estos años que he colaborado a su lado. Ha sido y es mi referente político, cuenta con todo mi reconocimiento, gratitud y cariño”.

Sueldo de la Consejería Jurídica de presidencia. (Captura de pantalla)

Cabe destacar que la funcionaria llegó al cargo el 17 de diciembre de 2025, tras la salida de Ernestina Godoy, según el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el sueldo que se declaró por ser la Consejera Jurídica fue de 191 mil 550 pesos, después de impuesto el monto queda en 132 mil 867.16 pesos.

¿Por qué Esthela Damián dejará el cargo junto a Sheinbaum?

En la carta presentada a la presidenta, Esthela Damián externó su ambición de participar en las elecciones de 2027 para la gubernatura de Guerrero:

“Como usted lo ha señalado en distintos momentos, quienes aspiran a participar en los procesos internos de Morena para la selección de candidaturas que habrán de renovarse en 2027, deben separarse de sus cargos públicos, con el propósito de garantizar la integridad y equidad de dichos ejercicios. En congruencia con esa convicción, y siendo oriunda de Guerrero, estado al que me une un profundo amor y compromiso social, he decidido participar en dicho proceso, por lo que estimo oportuno cerrar asta ciclo en el servicio público”.

Sheinbaum informó que invitó a Luisa María Alcalde a ser la nueva consejera jurídica. | Jovany Pérez

A días de que la consejera jurídica salga de la administración de Sheinbaum, en caso de que Luisa María Alcalde no acepte el nombramiento, los cargos sin titular se podrían ir acumulando, debido a que aún está pendiente nombrar a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.