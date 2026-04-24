Cómo hacer croquetas de arroz y espinaca, una opción rica en fibra para la comida

Las croquetas de arroz y espinaca son ideales como plato principal vegetariano, acompañamiento o para llevar en la vianda.
Aportan fibra, proteínas vegetales, hierro y mucho sabor, además de ser una excelente opción de aprovechamiento si te sobró arroz.
Receta de croquetas de arroz integral y espinaca
La base es arroz integral cocido, espinaca salteada y picada, huevo y queso rallado. El resultado: croquetas doradas por fuera, tiernas por dentro y llenas de nutrientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 20-25 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de arroz integral cocido (bien escurrido y frío)
- 1 atado grande de espinaca fresca (o 250 g congelada)
- 2 huevos grandes
- 1/3 taza de queso rallado (puede ser parmesano, panela, manchego o el que tengas)
- 1/2 taza de pan rallado o avena molida (y un poco más para empanar)
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite en spray o un chorrito para dorar
Cómo hacer croquetas de arroz integral y espinaca, paso a paso
- Lavar y picar la espinaca. Saltearla en sartén seca o con un chorrito de agua hasta que reduzca volumen. Escurrir bien y picar fino.
- En un bol grande, mezclar el arroz integral, la espinaca picada, el ajo, los huevos, el queso rallado, el pan rallado, sal y pimienta.
- Formar bolitas o croquetas alargadas con las manos (si la mezcla está muy húmeda, agregar más pan rallado).
- Pasar las croquetas por pan rallado o avena molida para empanar.
- Cocinar:
- Al horno: colocar en placa con papel y rociar con aceite en spray, hornear a 200°C unos 20 minutos, girando a mitad de cocción.
- En sartén: dorar en sartén con un poquito de aceite por todos lados, hasta que estén doradas y firmes.
- Servir calientes, con ensalada, salsa de yogur o como guarnición.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 croquetas medianas (4 porciones como plato principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 16 g
- Proteínas: 5 g
Valores aproximados, pueden variar según el tipo de queso y el tamaño de cada croqueta.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerarlas ya cocidas.
