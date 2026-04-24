México

Cómo hacer croquetas de arroz y espinaca, una opción rica en fibra para la comida

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Croquetas doradas de arroz integral y espinaca apiladas en un plato blanco, acompañadas de una ensalada fresca con tomate cherry y pepino, ofrecen una propuesta gastronómica saludable y apetitosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las croquetas de arroz y espinaca son ideales como plato principal vegetariano, acompañamiento o para llevar en la vianda.

Aportan fibra, proteínas vegetales, hierro y mucho sabor, además de ser una excelente opción de aprovechamiento si te sobró arroz.

Receta de croquetas de arroz integral y espinaca

La base es arroz integral cocido, espinaca salteada y picada, huevo y queso rallado. El resultado: croquetas doradas por fuera, tiernas por dentro y llenas de nutrientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 20-25 minutos
Una vista cenital muestra croquetas doradas de arroz y espinaca servidas en una bandeja de madera, rodeadas de hojas frescas de espinaca, arroz cocido y queso, destacando una opción saludable y casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 2 tazas de arroz integral cocido (bien escurrido y frío)
  2. 1 atado grande de espinaca fresca (o 250 g congelada)
  3. 2 huevos grandes
  4. 1/3 taza de queso rallado (puede ser parmesano, panela, manchego o el que tengas)
  5. 1/2 taza de pan rallado o avena molida (y un poco más para empanar)
  6. 1 diente de ajo picado (opcional)
  7. Sal y pimienta al gusto
  8. Aceite en spray o un chorrito para dorar

Cómo hacer croquetas de arroz integral y espinaca, paso a paso

  1. Lavar y picar la espinaca. Saltearla en sartén seca o con un chorrito de agua hasta que reduzca volumen. Escurrir bien y picar fino.
  2. En un bol grande, mezclar el arroz integral, la espinaca picada, el ajo, los huevos, el queso rallado, el pan rallado, sal y pimienta.
  3. Formar bolitas o croquetas alargadas con las manos (si la mezcla está muy húmeda, agregar más pan rallado).
  4. Pasar las croquetas por pan rallado o avena molida para empanar.
  5. Cocinar:
    1. Al horno: colocar en placa con papel y rociar con aceite en spray, hornear a 200°C unos 20 minutos, girando a mitad de cocción.
    2. En sartén: dorar en sartén con un poquito de aceite por todos lados, hasta que estén doradas y firmes.
  6. Servir calientes, con ensalada, salsa de yogur o como guarnición.
Olla oscura con espinacas verdes hirviendo sobre una parrilla con fuego y humo ascendiendo, con el fondo desenfocado.
Hojas de espinaca fresca hierven vigorosamente en una olla de hierro fundido sobre una parrilla con llamas vivas, liberando vapor que se eleva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 croquetas medianas (4 porciones como plato principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 5 g

Valores aproximados, pueden variar según el tipo de queso y el tamaño de cada croqueta.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También puedes refrigerarlas ya cocidas.

