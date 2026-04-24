Consumían bebidas alcohólicas, discutieron con un conductor y lo mataron a balazos en la CDMX

El interior de un automóvil muestra el airbag del conductor desplegado y daños significativos en el tablero, mientras el parabrisas presenta múltiples grietas tras un fuerte choque. La imagen resalta los efectos del siniestro y la importancia de los sistemas de seguridad automotriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este viernes 24 de abril siete hombres fueron capturados por autoridades que rápidamente se dirigieron al sitio, donde en un principio se había reportado un choque de un auto Aveo blanco con placas YWF en la avenida San Juan de Aragón casi esquina con Puerto Ensenada, sin embargo, al llegar los policías encontraron al conductor sin vida y con disparos.

Al tratar de evitar las ráfagas balísticas, el auto se impactó en un negocio de productos de sublimación, en el lugar se encontraron varios casquillos percutidos a 50 metros, justo afuera de un depósito de cervezas y bebidas alcohólicas, en la colonia Casas Alemán.

Gracias la rápida acción coordinada de las autoridades y la comunicación con elementos de vigilancia de cámaras del C4, se logró identificar a los hombres que participaron en la agresión y los domicilios a donde se escondieron.

Ante la llegada de más unidades con elementos de seguridad, lograron la captura de tres hombres en una casa y cuatro en otra, en total siete personas fueron detenidas por el hecho.

El conductor murió tras ataque a balazos en la avenida San Juan de Aragón Foto: Captura de pantalla Nmas

Mataron a otro hombre a pocas calles, investigan si fueron los mismos agresores

En otro hecho, se encontró a pocas calles de la agresión anterior, el cuerpo sin vida de otro hombre en la avenida Gran Canal, rumbo a Río de los Remedios, a pocas cuadras del asesinato del conductor ya mencionado.

Peritos en el sitio investigan si este caso está relacionado con los atacantes del hombre que chocó en el auto Aveo.