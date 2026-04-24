México

Kunno publica fotos con Ángela Aguilar y Christian Nodal en viaje privado tras rumores de ruptura: “Felices los 3″

Fue el influencer quien rompió el silencio al publicar imágenes junto a la pareja en lo que parece ser un viaje privado

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Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @kunno / @bibyforajida)

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos en un viaje privado con Kunno, en medio de rumores de separación que circularon en redes sociales tras el lanzamiento del polémico video de “Un vals”.

Fue el influencer Kunno quien disipó las especulaciones al compartir, en sus historias de TikTok e Instagram, dos fotografías donde aparece con la pareja. En la primera imagen, Nodal y Aguilar se abrazan a contraluz durante un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje. Kunno acompañó la imagen con la frase “mis papis” y un emoji de corazón rojo.

La segunda fotografía que podría no ser reciente, muestra a los tres dentro de una aeronave privada. Nodal carga y abraza a Aguilar mientras Kunno, a un costado, también los rodea con los brazos. El influencer acompañó la imagen con una broma directa: “felices los 3”, escribió. Hasta el momento, ni ángela Aguilar ni Christian Nodal han publicado nada al respecto.

Ángela Aguilar
Kunno compartió en sus redes sociales fotografías junto a la pareja dentro de un avión privado y en una pista de aterrizaje, en medio de rumores de crisis que desató el video de "Un vals". (@kunno)

Las imágenes llegaron días después de que el video oficial de “Un vals” desatara un debate en redes sociales. Ya que la modelo del videoclip, Dagna Mata, fue señalada por su parecido con Cazzu, expareja del sonorense y madre de su hija: usuarios notaron el cabello corto y los tatuajes en el cuello de la actriz como rasgos similares a los de la argentina. Otros espectadores encontraron también características que evocarían a la propia Aguilar. Cabe señalar que Nodal había dedicado la canción públicamente a Aguilar antes de su estreno, lo que no impidió que la polémica creciera.

Antes de que circularan las fotografías del viaje, Nodal se presentó en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, donde interpretó precisamente el tema, “Un vals” en vivo por primera vez. Sin embargo, la hija de Pepe Aguilar no fue vista entre el público o, de haber asistido, se mantuvo lejos de los reflectores, según reportaron asistentes al evento. Pues en redes sociales circuló una foto que la cantante y el sonorense se habrían tomado con una trabajadora mientras bajaban o subían de una camioneta negra.

Christian Nodal
Christian Nodal recientemente se presentó en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. (@nodal)

Durante el concierto en Aguascalientes, el cantante mantuvo una actitud relajada y convivió con el público. Uno de los momentos que más llamó la atención del show fue el sorpresivo saludo entre Nodal y la periodista Adela Micha, quien lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le entregó un ramo de flores desde el público.

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