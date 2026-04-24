Albóndigas de lenteja y avena: energía, hierro y proteína vegetal para tu mesa

Las albóndigas de lenteja y avena son ideales como plato principal vegetariano o guarnición.
Estas albóndigas son ricas en fibra, hierro y dan mucha saciedad, además de ser muy versátiles: podés servirlas en salsa de tomate, con arroz, en tacos o como bocaditos con jugo de limón.
Receta de albóndigas de lenteja y avena
La base es lentejas cocidas, avena arrollada, huevo y condimentos. Quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y llenas de sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 20-25 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas cocidas y escurridas
- 3/4 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
- 1 huevo grande (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- 1/4 cebolla finamente picada
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- Sal y pimienta al gusto
- 1/2 taza de pan rallado o más avena molida (si hace falta para dar cuerpo)
- Aceite en spray o un chorrito para la cocción
Cómo hacer albóndigas de lenteja y avena, paso a paso
- Procesar o pisar las lentejas hasta lograr una pasta (puede quedar algo rústica).
- Mezclar con la avena, huevo (o chía), cebolla, ajo, perejil, comino, sal y pimienta. Integrar bien.
- Si la mezcla está muy húmeda, añadir pan rallado o avena extra hasta que sea moldeable.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez y acomodar en una placa o fuente.
- Cocinar de una de estas formas:
- Al horno: Precalentar a 200°C, colocar las albóndigas en placa aceitada y hornear 20-25 minutos, girando a mitad de cocción.
- En sartén: Dorar con un poco de aceite, moviendo para que se cocinen parejo.
- En salsa: Dorar primero y luego cocinar en salsa de tomate casera 10 minutos.
- Servir calientes, con salsa, arroz, ensalada o en tacos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 16-18 albóndigas (4 porciones como plato principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130
- Grasas: 2 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 7 g
Valores aproximados, pueden variar según el tamaño de las albóndigas y si usás huevo o chía.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También podés freezarlas ya cocidas.
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