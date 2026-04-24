Albóndigas de lenteja y avena: energía, hierro y proteína vegetal para tu mesa

Albóndigas de lenteja y avena se presentan en una rústica cazuela de barro con abundante salsa roja, acompañadas de pan y bañadas en una cálida luz ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas de lenteja y avena son ideales como plato principal vegetariano o guarnición.

Estas albóndigas son ricas en fibra, hierro y dan mucha saciedad, además de ser muy versátiles: podés servirlas en salsa de tomate, con arroz, en tacos o como bocaditos con jugo de limón.

Receta de albóndigas de lenteja y avena

La base es lentejas cocidas, avena arrollada, huevo y condimentos. Quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y llenas de sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación activa: 15 minutos

Cocción: 20-25 minutos

Un plato de albóndigas de lenteja y avena en salsa roja, servido en una cazuela de barro tradicional, acompañado de pan fresco bajo una luz cálida y acogedora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas y escurridas 3/4 taza de avena arrollada (puede ser instantánea) 1 huevo grande (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana) 1/4 cebolla finamente picada 1 diente de ajo picado 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional) 1/2 cucharadita de comino en polvo Sal y pimienta al gusto 1/2 taza de pan rallado o más avena molida (si hace falta para dar cuerpo) Aceite en spray o un chorrito para la cocción

Cómo hacer albóndigas de lenteja y avena, paso a paso

Procesar o pisar las lentejas hasta lograr una pasta (puede quedar algo rústica). Mezclar con la avena, huevo (o chía), cebolla, ajo, perejil, comino, sal y pimienta. Integrar bien. Si la mezcla está muy húmeda, añadir pan rallado o avena extra hasta que sea moldeable. Formar bolitas del tamaño de una nuez y acomodar en una placa o fuente. Cocinar de una de estas formas: Al horno: Precalentar a 200°C, colocar las albóndigas en placa aceitada y hornear 20-25 minutos, girando a mitad de cocción. En sartén: Dorar con un poco de aceite, moviendo para que se cocinen parejo. En salsa: Dorar primero y luego cocinar en salsa de tomate casera 10 minutos. Servir calientes, con salsa, arroz, ensalada o en tacos.

Albóndigas doradas de lenteja y avena se presentan elegantemente en un plato blanco, complementadas con una vibrante salsa de tomate casera y arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 16-18 albóndigas (4 porciones como plato principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 7 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño de las albóndigas y si usás huevo o chía.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. También podés freezarlas ya cocidas.