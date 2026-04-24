Licuado detox de manzana verde, apio y jengibre: energía, fibra y frescura en minutos

Un licuado puede ser mucho más que una bebida dulce: el licuado de manzana verde, apio y jengibre es refrescante, bajo en calorías y con un perfil detox ideal para arrancar el día o reponerse del calor.
La manzana verde aporta fibra y un toque ácido, el apio suma frescura y propiedades diuréticas, y el jengibre da ese picante suave que estimula la digestión y refuerza las defensas.
Perfecto como desayuno ligero, snack post-entrenamiento o acompañamiento de una comida liviana, este licuado es fácil, económico y puedes ajustarlo a tu gusto agregando limón, menta o semillas.
Receta de licuado de manzana verde, apio y jengibre
La base es manzana verde fresca, apio y jengibre. Se licúa todo con agua fría, un toque de limón y, si querés, endulzante natural.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 minutos
Ingredientes
- 1 manzana verde grande (Granny Smith), lavada y cortada en cubos (con o sin cáscara)
- 1 rama de apio (lavada y picada)
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco (1-2 cm, pelado)
- Jugo de 1/2 limón (opcional, realza el sabor)
- 200 ml de agua fría (o más, según la textura deseada)
- 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
- Cubos de hielo (opcional)
Cómo hacer licuado de manzana verde, apio y jengibre
- Colocar la manzana, el apio, el jengibre, el jugo de limón, el agua y el endulzante en la licuadora.
- Licuar 1-2 minutos, hasta que todo esté bien integrado y la textura sea cremosa y homogénea.
- Agregar cubos de hielo si querés una bebida más espesa y fría, volver a licuar unos segundos.
- Servir inmediatamente en vaso grande. Si preferís, decorá con rodaja de manzana o ramita de apio.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 vasos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 55
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 13 g
- Proteínas: 1 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.