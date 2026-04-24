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Licuado detox de manzana verde, apio y jengibre: energía, fibra y frescura en minutos

Te decimos la receta para que la hagas desde casa

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Vaso alto con licuado verde claro de manzana, apio y jengibre, decorado con rodaja de manzana verde y tallos de apio, sobre mesa de madera con luz natural.
Un licuado verde claro de manzana, apio y jengibre se presenta en un vaso alto, decorado con una rodaja de manzana y una ramita de apio, sobre un fondo luminoso y natural, listo para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado puede ser mucho más que una bebida dulce: el licuado de manzana verde, apio y jengibre es refrescante, bajo en calorías y con un perfil detox ideal para arrancar el día o reponerse del calor.

La manzana verde aporta fibra y un toque ácido, el apio suma frescura y propiedades diuréticas, y el jengibre da ese picante suave que estimula la digestión y refuerza las defensas.

Perfecto como desayuno ligero, snack post-entrenamiento o acompañamiento de una comida liviana, este licuado es fácil, económico y puedes ajustarlo a tu gusto agregando limón, menta o semillas.

Receta de licuado de manzana verde, apio y jengibre

La base es manzana verde fresca, apio y jengibre. Se licúa todo con agua fría, un toque de limón y, si querés, endulzante natural.

Un vaso transparente con licuado verde cremoso de manzana y apio, con pequeñas burbujas en la superficie. El vaso está sobre un fondo blanco y minimalista.
Un primer plano de un vaso transparente lleno de un cremoso licuado verde de manzana y apio, presentado sobre un fondo minimalista y fresco, ideal para una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 manzana verde grande (Granny Smith), lavada y cortada en cubos (con o sin cáscara)
  2. 1 rama de apio (lavada y picada)
  3. 1 trozo pequeño de jengibre fresco (1-2 cm, pelado)
  4. Jugo de 1/2 limón (opcional, realza el sabor)
  5. 200 ml de agua fría (o más, según la textura deseada)
  6. 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
  7. Cubos de hielo (opcional)

Cómo hacer licuado de manzana verde, apio y jengibre

  1. Colocar la manzana, el apio, el jengibre, el jugo de limón, el agua y el endulzante en la licuadora.
  2. Licuar 1-2 minutos, hasta que todo esté bien integrado y la textura sea cremosa y homogénea.
  3. Agregar cubos de hielo si querés una bebida más espesa y fría, volver a licuar unos segundos.
  4. Servir inmediatamente en vaso grande. Si preferís, decorá con rodaja de manzana o ramita de apio.
Primer plano de un licuado verde cremoso en un vaso transparente, con trozos de apio dispersos y un fondo blanco y verde suave.
Un refrescante licuado de manzana verde y apio, de textura cremosa, se presenta en un vaso transparente sobre un fondo minimalista y fresco, destacando una opción saludable y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 55
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Proteínas: 1 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.

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