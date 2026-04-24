Licuado detox de manzana verde, apio y jengibre: energía, fibra y frescura en minutos

Un licuado verde claro de manzana, apio y jengibre se presenta en un vaso alto, decorado con una rodaja de manzana y una ramita de apio, sobre un fondo luminoso y natural, listo para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado puede ser mucho más que una bebida dulce: el licuado de manzana verde, apio y jengibre es refrescante, bajo en calorías y con un perfil detox ideal para arrancar el día o reponerse del calor.

La manzana verde aporta fibra y un toque ácido, el apio suma frescura y propiedades diuréticas, y el jengibre da ese picante suave que estimula la digestión y refuerza las defensas.

Perfecto como desayuno ligero, snack post-entrenamiento o acompañamiento de una comida liviana, este licuado es fácil, económico y puedes ajustarlo a tu gusto agregando limón, menta o semillas.

Receta de licuado de manzana verde, apio y jengibre

La base es manzana verde fresca, apio y jengibre. Se licúa todo con agua fría, un toque de limón y, si querés, endulzante natural.

Un primer plano de un vaso transparente lleno de un cremoso licuado verde de manzana y apio, presentado sobre un fondo minimalista y fresco, ideal para una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

1 manzana verde grande (Granny Smith), lavada y cortada en cubos (con o sin cáscara) 1 rama de apio (lavada y picada) 1 trozo pequeño de jengibre fresco (1-2 cm, pelado) Jugo de 1/2 limón (opcional, realza el sabor) 200 ml de agua fría (o más, según la textura deseada) 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional) Cubos de hielo (opcional)

Cómo hacer licuado de manzana verde, apio y jengibre

Colocar la manzana, el apio, el jengibre, el jugo de limón, el agua y el endulzante en la licuadora. Licuar 1-2 minutos, hasta que todo esté bien integrado y la textura sea cremosa y homogénea. Agregar cubos de hielo si querés una bebida más espesa y fría, volver a licuar unos segundos. Servir inmediatamente en vaso grande. Si preferís, decorá con rodaja de manzana o ramita de apio.

Un refrescante licuado de manzana verde y apio, de textura cremosa, se presenta en un vaso transparente sobre un fondo minimalista y fresco, destacando una opción saludable y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 55

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 13 g

Proteínas: 1 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.