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Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 24 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 24 de abril
Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 24 de abril

El dólar estadounidense se negocia al inicio a 17,40 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,15% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 17,42 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,38%; por contra en términos interanuales acumula aún un descenso del 9,63%.

Respecto de fechas pasadas, pone punto final a tres jornadas de tendencia positiva. La cifra de la volatilidad es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

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