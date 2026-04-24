Así reaccionaron las redes sociales al beso entre Alfredo Adame y Jessica Sodi

La producción lanzó el desafío: un beso apasionado durante un minuto para conseguir una recompensa. Adame y Sodi cumplieron frente a sus compañeros, quienes no ocultaron su sorpresa. (La Mansión VIP)

El beso entre Alfredo Adame y Jessica Sodi en La Mansión VIP se robó la atención de la audiencia y encendió las redes sociales. La inesperada escena surgió a raíz de un reto grupal que ambos aceptaron sin titubear, desatando una ola de comentarios y memes en X.

La producción lanzó el desafío: un beso apasionado durante un minuto para conseguir una recompensa. Adame y Sodi cumplieron frente a sus compañeros, quienes no ocultaron su sorpresa. El video del momento circuló rápidamente y convirtió a los protagonistas en tendencia.

Así reaccionaron los internautas al beso

Usuarios celebraron la espontaneidad y la viralidad del momento. El beso se convirtió en el tema principal de las discusiones digitales sobre La Mansión VIP (La Mansión VIP)

Las redes sociales explotaron con memes, frases ingeniosas y videos del beso. Jessi Sanchez (@jessisanchez314) escribió: “Adame le traía ganas a la Jessica”

JJ (@j__kos) destacó que Adame y Jessica “cumplieron con los besos de la semana inglesa” y subrayó la reacción de Katy como reflejo de la audiencia.

Run Run TV (@SinnedTV) describió el momento como un “beso de lengua” entre “El Golden Boy” y Sodi, acompañado de emojis y un video de la escena.

ShxuD’bass (@zhantee) compartió su asombro y humor con un GIF y los hashtags del programa.

Usuarios celebraron la espontaneidad y la viralidad del momento. El beso se convirtió en el tema principal de las discusiones digitales sobre La Mansión VIP, mostrando el poder que tienen los realities para captar la atención y generar conversación más allá de la pantalla.

Alfredo Adame, el rey de los retos

Alfredo Adame se ha ganado el mote de “el rey de los realities” por su disposición a aceptar cualquier reto. En esta temporada, accedió a dejarse rapar, tatuarse y hasta propuso hacerse una perforación facial para mantenerse en competencia. Su participación no solo ha dado de qué hablar, sino que lo posicionó como uno de los más polémicos y comentados del show.

El reto con Jessica Sodi reforzó su fama: su actitud desinhibida y su sentido del espectáculo lo mantuvieron en el centro de la conversación, acumulando tanto elogios como bromas por parte de la audiencia.

El reto en el que Alfredo Adame se rapó

En uno de los retos más comentados de la temporada, Alfredo Adame aceptó ser rapado frente a las cámaras (La mansión VIP)

En uno de los retos más comentados de la temporada, Alfredo Adame aceptó ser rapado frente a las cámaras. El desafío formaba parte de una dinámica grupal.

Adame se sentó en la silla, permitió que Maza Clan manejara la máquina y terminó completamente rapado.

Este acto fue celebrado por los presentes y generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios elogiaron su valentía y sentido de compromiso con el grupo. La imagen de Adame sin cabello se transformó en uno de los momentos virales de La Mansión VIP y alimentó más comentarios sobre su entrega en el reality.

La Mansión VIP: retos, convivencia y polémica

La dinámica ha dado pie a situaciones polémicas y virales cada semana, convirtiendo al reality en uno de los temas favoritos de la conversación digital. (IG la mansión vip)

La Mansión VIP, bajo la conducción de HotSpanish, reúne a celebridades y creadores digitales en una casa donde conviven y enfrentan pruebas que ponen a prueba su carácter y creatividad. La dinámica ha dado pie a situaciones polémicas y virales cada semana, convirtiendo al reality en uno de los temas favoritos de la conversación digital.

Los participantes buscan esquivar la eliminación y sumar beneficios para el grupo, mientras construyen alianzas, rivalidades y momentos que no dejan indiferente al público.