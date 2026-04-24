Alito Moreno pide investigar al expresidente AMLO tras detención por red de huachicol fiscal de contralmirante de la Marina

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, celebró la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina tras acusaciones de huachicol fiscal.

Luego de que la tarde de este 23 de abril de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), diera a conocer la captura de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), tras acusaciones de huachicol fiscal, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró la detención.

Líder del PRI Nacional pide investigación a AMLO

A través de un mensaje en su cuenta de X, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas, así como de las Fuerzas Armadas y las federales, las cuales a través de una “coordinación eficaz” lograron los resultados mencionados:

“La ley debe llegar hasta las últimas consecuencias. Cero impunidad para quienes participaron y para quienes lo permitieron”.

Aprovechó el texto para exigir que se realice una investigación a fondo de todos los involucrados, “incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y a todos los que estuvieron en su gobierno”.

Finalizó asegurando que no hay cabida para encubrir a funcionarios o “pactos en lo oscurito”, aseguró que su partido respaldará “lo que funcione y a exigir una estrategia sólida y permanente para acabar con los cárteles del crimen organizado y devolverle la paz a las familias mexicanas”.

Fue asegurado en Buenos Aires (SSPC)

Ministra de Argentina destaca captura de contralmirante

Cabe destacar que la captura del contralmirante es resultado de la colaboración entre México, Argentina y Estados Unidos, quien “Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa”.

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, detalló a través de un video que el acusado ingresó al país con un pasaporte falso:

“Su nombre es Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la Armada Mexicana, con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”.

Comentó que el exintegrante de la Marina es pieza clave “de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México, haciéndolos pasar por aceites y aditivos”.

Las autoridades mexicanas buscaban a Farías Laguna desde 2025, cabe destacar que en septiembre de ese año consiguió una suspensión definitiva, sin embargo, el 2 de octubre se retiro la suspensión.

Alejandra Monteoliva declaró que "Argentina no es refugio de criminales." Crédito: X/@AleMonteoliva

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, resultó detenido en septiembre de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada. Ese hecho centró la atención pública en el escándalo del huachicol fiscal, que involucró directamente a Fernando Farías.

Es importante recordar que Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna han sido identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien ejerció como titular de la Secretaría de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.