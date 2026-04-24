ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos

Los boletos para los conciertos de ENHYPEN en la Arena Ciudad de México estarán disponibles en venta general para ambas fechas.este
La venta general será el viernes 24 de abril a partir de las 10 de la mañana.
La fecha aplica para los dos shows programados del grupo de k-pop en la capital, el 11 y 12 de julio, luego de que las entradas para la primera función se agotaron en preventa.
El rango de precios para el evento va desde 836 hasta 12 mil 330 pesos, dependiendo de la zona y el paquete seleccionado, de acuerdo.
El paquete más costoso incluye experiencias VIP como acceso anticipado, soundcheck y recuerdos oficiales del tour.
Las compras pueden realizarse en la página de Superboletos y en las taquillas de la Arena Ciudad de México.
Para la segunda fecha, el 12 de julio, no será necesario contar con membresía especial ni códigos previos; cualquier persona podrá adquirir entradas con tarjeta de débito o crédito.
La primera venta, dirigida a fans registrados y tarjetahabientes de Banco Azteca, se realizó entre el 22 y 23 de abril, mientras que la apertura general da acceso a todo el público a partir de este jueves.
El grupo surcoreano suma dos fechas tras reportarse más de 65 mil personas en fila virtual para conseguir boletos.
El anuncio de la segunda función responde a la alta demanda de seguidores en México, lo que coloca a ENHYPEN entre los actos de k-pop con mayor expectativa en la ciudad este año.
Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN
Saga Package
- Un boleto de GA de pie
- Segundo acceso anticipado a GA de pie (después de Blood Package)
- Soundcheck previo al show
- Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)
- Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP
Blood package
- Un boleto de GA de pie *
- Primer acceso anticipado a GA de pie (antes que Saga Package)
- Soundcheck previo al show
- Despedida posterior al show
- Oportunidad de compra anticipada de mercancía
- Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)
- Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP
Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)
Precios para ENHYPEN en México
- Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos
- Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos
- GA - 5 mil 620 pesos mexicanos
- Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos
- Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos
- AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos
- Morado - 1,966 pesos mexicanos
- Celeste 1,715 pesos mexicanos
- Gris - 1,275 pesos mexicanos
- Café 1, 024 pesos mexicanos
- Rosa - 836 pesos mexicanos