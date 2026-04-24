ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos

Los integrantes de ENHYPEN posan para promocionar su esperada gira mundial 'Blood Saga', que incluirá una parada en la Arena CDMX para deleite de sus fans mexicanos. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Los boletos para los conciertos de ENHYPEN en la Arena Ciudad de México estarán disponibles en venta general para ambas fechas.este

La venta general será el viernes 24 de abril a partir de las 10 de la mañana.

La fecha aplica para los dos shows programados del grupo de k-pop en la capital, el 11 y 12 de julio, luego de que las entradas para la primera función se agotaron en preventa.

El rango de precios para el evento va desde 836 hasta 12 mil 330 pesos, dependiendo de la zona y el paquete seleccionado, de acuerdo.

Así es el mapa de asientos y la lista de precios para el concierto 'Blood Saga' de ENHYPEN en la Arena CDMX, los precios oscilan entre los 836 y los 12 mil 330 pesos mexicanos ((Instagram/@arenacdmx))

El paquete más costoso incluye experiencias VIP como acceso anticipado, soundcheck y recuerdos oficiales del tour.

Las compras pueden realizarse en la página de Superboletos y en las taquillas de la Arena Ciudad de México.

Para la segunda fecha, el 12 de julio, no será necesario contar con membresía especial ni códigos previos; cualquier persona podrá adquirir entradas con tarjeta de débito o crédito.

La primera venta, dirigida a fans registrados y tarjetahabientes de Banco Azteca, se realizó entre el 22 y 23 de abril, mientras que la apertura general da acceso a todo el público a partir de este jueves.

El grupo surcoreano suma dos fechas tras reportarse más de 65 mil personas en fila virtual para conseguir boletos.

El anuncio de la segunda función responde a la alta demanda de seguidores en México, lo que coloca a ENHYPEN entre los actos de k-pop con mayor expectativa en la ciudad este año.

Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN

Saga Package

Un boleto de GA de pie

Segundo acceso anticipado a GA de pie (después de Blood Package)

Soundcheck previo al show

Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Blood package

Un boleto de GA de pie *

Primer acceso anticipado a GA de pie (antes que Saga Package)

Soundcheck previo al show

Despedida posterior al show

Oportunidad de compra anticipada de mercancía

Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Precios para ENHYPEN en México

Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos

Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos

GA - 5 mil 620 pesos mexicanos

Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos

Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos

AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos

Morado - 1,966 pesos mexicanos

Celeste 1,715 pesos mexicanos

Gris - 1,275 pesos mexicanos

Café 1, 024 pesos mexicanos

Rosa - 836 pesos mexicanos