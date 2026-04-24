México

ENHYPEN en México: a qué hora empieza la venta general para ambos conciertos

El grupo visitará la Arena CDMX el 11 y 12 de julio

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Seis miembros de la banda de k-pop ENHYPEN, vestidos de negro, posan contra un fondo metálico. Debajo, texto blanco "BLOOD SAGA" y "ENHYPEN WORLD TOUR IN MEXICO CITY"
Los integrantes de ENHYPEN posan para promocionar su esperada gira mundial 'Blood Saga', que incluirá una parada en la Arena CDMX para deleite de sus fans mexicanos. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Los boletos para los conciertos de ENHYPEN en la Arena Ciudad de México estarán disponibles en venta general para ambas fechas.este

La venta general será el viernes 24 de abril a partir de las 10 de la mañana.

La fecha aplica para los dos shows programados del grupo de k-pop en la capital, el 11 y 12 de julio, luego de que las entradas para la primera función se agotaron en preventa.

El rango de precios para el evento va desde 836 hasta 12 mil 330 pesos, dependiendo de la zona y el paquete seleccionado, de acuerdo.

Gráfico del mapa de asientos de la Arena CDMX y la lista de precios por sección para el 'Blood Saga' World Tour de ENHYPEN, con fecha 11 de julio de 2026
Así es el mapa de asientos y la lista de precios para el concierto 'Blood Saga' de ENHYPEN en la Arena CDMX, los precios oscilan entre los 836 y los 12 mil 330 pesos mexicanos ((Instagram/@arenacdmx))

El paquete más costoso incluye experiencias VIP como acceso anticipado, soundcheck y recuerdos oficiales del tour.

Las compras pueden realizarse en la página de Superboletos y en las taquillas de la Arena Ciudad de México.

Para la segunda fecha, el 12 de julio, no será necesario contar con membresía especial ni códigos previos; cualquier persona podrá adquirir entradas con tarjeta de débito o crédito.

La primera venta, dirigida a fans registrados y tarjetahabientes de Banco Azteca, se realizó entre el 22 y 23 de abril, mientras que la apertura general da acceso a todo el público a partir de este jueves.

El grupo surcoreano suma dos fechas tras reportarse más de 65 mil personas en fila virtual para conseguir boletos.

El anuncio de la segunda función responde a la alta demanda de seguidores en México, lo que coloca a ENHYPEN entre los actos de k-pop con mayor expectativa en la ciudad este año.

Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN

Saga Package

  • Un boleto de GA de pie
  • Segundo acceso anticipado a GA de pie (después de Blood Package)
  • Soundcheck previo al show
  • Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)
  • Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP
Seis miembros de ENHYPEN, vestidos de oscuro, posan sonriendo y con pulgares arriba frente a una pared blanca. Usan collares y accesorios de metal
Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Blood package

  • Un boleto de GA de pie *
  • Primer acceso anticipado a GA de pie (antes que Saga Package)
  • Soundcheck previo al show
  • Despedida posterior al show
  • Oportunidad de compra anticipada de mercancía
  • Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)
  • Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Precios para ENHYPEN en México

  • Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos
  • Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos
  • GA - 5 mil 620 pesos mexicanos
  • Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos
  • Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos
  • AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos
  • Morado - 1,966 pesos mexicanos
  • Celeste 1,715 pesos mexicanos
  • Gris - 1,275 pesos mexicanos
  • Café 1, 024 pesos mexicanos
  • Rosa - 836 pesos mexicanos

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