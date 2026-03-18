México

Sujeto que vigilaba con un arma larga delata sitio donde había más de 100 mil de litros de huachicol en Guanajuato

Algunos contenedores con hidrocarburo estaban enterrados

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Parte de las labores en
Parte de las labores en el sitio (SSP Guanajuato)

Elementos de seguridad de Guanajuato realizaron el aseguramiento de 120 mil litros de combustible de aparente procedencia ilícita, al parecer huachicol.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó sobre el resultado de un operativo que dio inicio por un alertamiento ciudadano que refería la extracción irregular de hidrocarburo en la comunidad de Juan Martín, en el municipio de Celaya.

Cuando agentes de seguridad estaban sobre la calle Hermanos Aldama pudieron ver a tres personas que estaban afuera de un predio y por lo menos una de ellas portaba un arma de fuego larga. Cuando los sospechosos notaron la presencia de los uniformados trataron de escapar de la zona.

Encuentran contenedores con gasolina enterrados

Los agentes lograron la detención de dos personas y una más se internó a una zona de cultivo. Durante las revisiones en el lugar los elementos de seguridad se percataron de un olor a hidrocarburo, lo que derivó en el hallazgo de cuatro contenedores enterrados con capacidad aproximada de 15 mil litros cada uno y los cuales contenían gasolina.

(SSP Guanajauto)
(SSP Guanajauto)

De igual manera, fueron incautados 60 mil litros de presunto huachicol que estaba almacenado de forma irregular, aunado a ello fue incautado un Ford Camaro de color gris, así como un arma larga hechiza y una garrafa en la que había alrededor de 20 litros más de gasolina.

Los sujetos detenidos fueron identificados como Rolando “N”, de 32 años y Edwin “N”, de 18 años.

“Personal de Seguridad Física de Pemex confirmó la presencia de una toma clandestina a aproximadamente 3.4 kilómetros del lugar, por lo que procedió al cierre de válvulas”, destaca el informe.

Detienen a conductor y copiloto con miles de litros de hidrocarburo

El reporte de las autoridades también indica que, en una segunda acción fue detenido el conductor de un tractocamión que llevaba aproximadamente 63 mil litros de diésel sobre la carretera federal 45, tramo Apaseo el Grande–Celaya, a la altura de la comunidad La Labor.

Algunos de los detenidos (SSP Guanajuato)
Algunos de los detenidos (SSP Guanajuato)

Cuando los agentes de seguridad pidieron los documentos que acreditaran la carga tanto el chofer como su acompañante comentaron que no contaban con ellos, por lo que fueron detenidos.

Se trata de Vicente “N”, de 51 años, con domicilio en Huehuetoca, Estado de México, y Raúl “N”, de 44 años, con domicilio en Reynosa, Tamaulipas.

Asimismo, la sustancia incautada quedó bajo resguardo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex en Celaya, mientras que las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las unidades aseguradas son un tractocamión, marca Freightliner color blanco, con placas del Servicio de Autotransporte Federal; un semirremolque tipo tanque color gris con placas federales, un remolque tipo tanque color gris con placas federales y dolly sin marca visible.

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